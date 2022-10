Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Indices ziehen sich am Montag, dem letzten Handelstag im Oktober, vorbörslich leicht zurück, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) falle zu Wochenbeginn um 0,25% und rutsche unter das 61,8%-Retracement der Abwärtsbewegung, die vor sieben Wochen gestartet worden sei. Das Retracement sei am vergangenen Dienstag per Tagesschlusskurs durchbrochen worden und habe am Freitag als kurzfristige Unterstützung gedient. Die Sitzung am Freitag sei im Tageschart mit einem Doji beendet worden - eine Kerze, die auf unentschlossene Marktteilnehmer hingedeutet habe. Die Vorwoche sei mit einem Plus von mehr als 100 Pips geschlossen worden - kurzzeitig seienm die Gewinne sogar mehr als doppelt so hoch gewesen. Die Käufer seien Mitte der Woche am 78,6%-Retracement der genannten Abwärtsbewegung gescheitert, sodass der langfristige Abwärtstrend intakt bleibe.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gebe am Montag nach und ziehe sich vom Hoch der Vorwoche zurück. Die heutigen Verluste würden sich auf 0,6% belaufen. In der Vorwoche habe der deutsche Leitindex um rund 500 Punkte zugelegt und die Gewinnserie für eine vierte Woche in Folge ausgebaut. Gegenüber dem Jahrestief sei der DAX in der Spitze über 13% (um 1.500 Punkte) gestiegen. Trotz der beeindruckenden Rally befinde sich der Index immer noch im Bärenmarkt. Ein wichtiger Widerstand sei das September-Hoch bei 13.569 Punkten, das fast 300 Punkte entfernt sei. Ein Bruch darüber könnte die technischen Aussichten verbessern. Das Bärenlager werde nach dem starken Kursanstieg ganz besonders auf weitere Schwächesignale achten. (31.10.2022/ac/a/m)