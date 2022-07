Die Meldung habe sich im Aussehen am Verbraucherpreisbericht für den Mai orientiert. Ein Diagramm habe allerdings nicht zu den Zahlen im Text gepasst. In der Meldung habe es geheißen, die Inflation in den USA sei im Juni auf 10,2% gestiegen. Volkswirte hätten mit 8,8% gerechnet. Im Mai sei die Rate im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,6% gestiegen. Hinter einer solchen Aktion könnten Shortseller stecken.



Der eigentliche Bericht werde am heutigen Mittwoch vorgelegt. Sollte die Teuerung sogar noch höher ausfallen als erwartet, werde befürchtet, dass sich die FED auf ihrer nächsten Sitzung mit einem großen Zinsschritt gegen den starken Preisanstieg stemme und so die Wirtschaft abwürgen könnte. Höhere Zinsen würden Kredite sowie Investitionen verteuern und alternative Anlagen wie Anleihen gegenüber Aktien in einem besseren Licht erscheinen lassen.



Die hohe Inflation und der daraus resultierende offensive Kurs der FED seien aktuell die Hauptbelastungsfaktoren für die Börse. Erst wenn sich ein Ende des Preisschocks andeute, dürfte die Volatilität an den Aktienmärkten spürbar zurückgehen. (13.07.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - In den USA habe am Dienstag eine Meldung über die Inflation für Aufsehen gesorgt, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Pressemitteilung, die Daten für den Juni enthalten habe und in den Sozialen Medien kursiert sei, habe sich als Fake erwiesen. Bis der Schwindel aufgeflogen sei, seien die Aktienkurse bereits unter Druck geraten. Die richtigen Daten würden am Mittwoch veröffentlicht.