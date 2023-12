Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,15%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,20% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,58% gesunken.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +1,40%, der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,37% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +1,38% geklettert.



Beim spanischen Modekonzern Inditex (ISIN ES0148396007/ WKN A11873) habe sich nach 9M/2023 zwar die Umsatzentwicklung auf rund +11% nach einem Plus von rund 20% im Vorjahr verlangsamt. Allerdings hätten die Erlöse in allen Märkten und bei allen Marken, zu denen u.a. Zara, Massimo Dutti, Bershka oder Pull & Bear gehören würden, gesteigert werden können. Der Nettogewinn sei um ein Drittel auf EUR 4,1 Mrd. geklettert.



Die Zinsprognosen der FED hätten den EUR unterstützt. Die Ölpreise hätten von einem Rückgang der US-Lagerbestände profitiert. (14.12.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die europäischen und amerikanischen Aktienindices schwankten im Vorfeld der FED-Zinssitzung relativ lethargisch um die jeweiligen Vortageswerte, so die Analysten der Nord LB.Danach sei die Wall Street merklich ins Plus gedreht, der Dow Jones habe ein neues Allzeithoch erreicht. In Deutschland hätten Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) sowie Solaraktien unter den Beschlüssen der Ampel-Koalition zum Bundeshaushalt gelitten.