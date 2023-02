EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) steige am Dienstag um 0,11% und teste das gestrige Tageshoch bei 1,0619. Ein nachhaltiger Ausbruch würde eine weitere Erholung rechtfertigen. Das Paar sei innerhalb eines Monats von 1,1033 auf 1,0533 zurückgefallen. Gestern hätten die Bullen die fünftägige Verlustserie beenden können. EUR/USD habe vor dem Tief bei 1,0482 gedreht. Im Tageschart sei das Hoch bei 1,0704 ein wichtiger Widerstand, da hier die jüngste Verkaufswelle begonnen habe.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ziehe sich am Dienstag von dem Wochenhoch, das gestern bei 15.503 Punkten erreicht worden sei, zurück. Aktuell notiere der Index bei 15.345 Punkten. Das Wochentief liege bei 15.252 Punkten. Der deutsche Leitindex habe sich gestern erholt und sei in eine wichtige Zone eingetaucht - durch den Rückgang vom Freitag sei ein Ungleichgewicht entstanden. Die Zone werde respektiert, sodass mit erneuten Verlusten zu rechnen sei. Ein Anstieg über das Hoch bei 15.578 Punkten würde für weitere Kursgewinne sprechen. (28.02.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) fällt am Dienstag vorbörslich um 0,32% auf 3.978 Punkte und setzt die kurzfristige Abwärtsbewegung fort, so die Experten von XTB.Das US-Börsenbarometer habe die gestrige Sitzung im Plus beendet, jedoch am Nachmittag kurz dem Widerstand bei 4.034 Punkten gedreht. Anleger würden die wirtschaftlichen Aussichten neu bewerten, da solide US-Daten auf eine weitere Straffung der FED hindeuten würden. Der Index falle seit drei Wochen in Folge und habe den tiefsten Stand seit mehr als einem Monat erreicht.