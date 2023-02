EUR/USD (ISIN: EU0009652759/ WKN: 965275) könne die heutigen Anfangsgewinne nicht halten und notiere wieder in der Nähe des gestrigen Tagestiefs, das bei 1,0637 erreicht worden sei. Gestern habe sich das Paar weiter zurückgezogen, nachdem am Montag die 1,07er-Marke nicht habe zurückgewonnen werden können. Ein Durchbruch nach unten würde das Vorwochentief bei 1,0612 und das 78,6%-Retracement der am 6. Januar begonnenen Aufwärtsbewegung näher rücken lassen. Das Hoch bei 1,0671 sei ein kurzfristiger Widerstand, der sich bisher als zu stark für die Bullen erwiesen habe.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stehe auch am Mittwoch weiter unter Verkaufsdruck. Der Index sei das Tief bei 15.276 Punkten gefallen und habe den tiefsten Stand seit dem 1. Februar erreicht. Ein Teil der Verluste habe wieder ausgeglichen werden können, sodass in der Momentaufnahme im H4-Chart ein Fehlausbruch auf der Unterseite zu erkennen sei. Der Schlusskurs um 12:00 Uhr werde mehr verraten. Bis dahin seien weitere Tests nicht auszuschließen. Ein Anstieg über den kurzfristigen Widerstand, der durch das Hoch bei 15.418 Punkten markiert werde, könnte die Lage etwas entschärfen. (22.02.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) haben am Mittwoch ihren Rückgang gestoppt, so die Experten von XTB.Gestern habe der Index das Tief vom 10. Februar durchbrochen, die Verlustserie für den vierten Handelstag in Folge ausgebaut und mit einem Minus von 2% den größten Verlust seit zwei Monaten verbucht. Die Anleiherenditen hätten angezogen, da Anleger mit höheren Zinsen rechnen würden - die Rendite für 10-jährige US-Anleihen sei fast auf 4% gestiegen. Das heutige Highlight sei das Sitzungsprotokoll der jüngsten FED-Sitzung, das heute Abend um 20:00 Uhr veröffentlicht werden solle.