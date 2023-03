Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Anleger scheinen erst einmal keine größeren Positionen eingehen zu wollen, so die Experten von XTB.Das Währungspaar EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) habe sich heute weiter von dem gestrigen Tageshoch bei 1,0748 zurückgezogen und sei bis auf 1,0678 zurückgefallen. Ein Teil der Intraday-Verluste habe jedoch wieder ausgeglichen werden können. Das Paar sei sogar wieder über 1,07 zurückgekehrt. Dies sei nicht nur eine psychologisch wichtige Marke, sondern hier sei auch das Hoch bei 1,0704 zu finden. Hier sei am 20. Februar der vorherige Abwärtsimpuls gestartet worden. Durch den gestrigen Anstieg sei diese Hürde per Schlusskurs durchbrochen worden - ein Zeichen dafür, dass sich der Euro weiter erholen könnte. Die Hochs bei 1,0748 und 1,0845 würden potenzielle Ziele darstellen.Der DAX/ DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe sich heute leicht bis auf 15.079 Punkte erholt, nachdem der Index gestern zum ersten Mal seit zwei Monaten unterhalb von 15.000 Punkten geschlossen habe. Die Bullen scheinen die Marke nicht aufzugeben. Gegenüber dem Jahreshoch habe der Verlust zwischenzeitlich 800 Punkte betragen - allein gestern sei es gegenüber dem Tageshoch um 600 Punkte nach unten gegangen. Durch den starken Anstieg im Januar seien im Wochenchart Ungleichgewichte entstanden, sodass weitere Rückgänge möglich seien. Eine erste Anlaufstelle wäre das Niveau von 14.742 Punkten - ein Ziel auf der Unterseite und ein Bereich, wo die Käufer aktiver werden könnten. (14.03.2023/ac/a/m)