Damit schüttele der Markt die Enttäuschung über die Apple-Zahlen ab. Die Aktie des iPhone-Herstellers habe sich am Freitag von den Tiefs erholt und verliere aktuell nur noch 1,3 Prozent. Unmittelbar nach der mauen Prognose für das Weihnachtsquartal sei der Titel zwischenzeitlich um über vier Prozent gefallen.



Zu den Gewinnern zähle am Freitag Tesla mit plus zwei Prozent auf 223 Dollar. Hier würden die positiven Chinaauslieferungen nachwirken. NVIDIA gewinne 1,2 Prozent und notiere nun bei 440 Dollar. PayPal (ISIN US70450Y1038 / WKN A14R7U) klettere um ein Prozent, Block (ISIN US8522341036 / WKN A143D6) verbessere sich nach guten Quartalszahlen vom Donnerstag um zwölf Prozent. (03.11.2023/ac/a/m)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die schwachen Daten zum Arbeitsmarkt sind ganz im Sinne der Anleger, verringern sie doch die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Und so würden die Börsianer am Freitag bei US-Aktien zugreifen und dem Dow Jones über die Marke von 34.000 Punkten und dem NASDAQ 100 über die Marke von 15.000 Zählern verhelfen.