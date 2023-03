EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe am Mittwoch den gestrigen Rückgang fortgesetzt und das Vorwochentief bei 1,0533 getestet. Im D1 sei der Trend abwärts gerichtet, sodass ein Bruch nach unten eine Bewegung bis 1,0482 auslösen könnte. Im W1 sei hier die wichtigste Unterstützung zu finden - am 6. Januar habe dort der übergeordnete Aufwärtsimpuls begonnen. Andererseits könnte eine Verteidigung des Tiefs bei 1,0533 auf einen kurzfristigen Boden und eine Gegenbewegung hindeuten. Um im D1 die Reihe aus tieferen Tiefs und tieferen Hochs zu beenden, müsse das Hoch bei 1,0704 geknackt werden.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich am Mittwoch leicht bis auf 15.594 Punkte erholt. Der Rückgang unter das gestrige Tagestief bei 15.526 Punkten sei von kurzer Dauer gewesen und als Kaufgelegenheit gesehen worden. Durch den starken Anstieg vom Freitag sei jedoch im D1 ein Ungleichgewicht entstanden, sodass der Index kurzfristig weiter nachgeben könnte. Eine erste Anlaufstelle sei bei 15.402 Punkten zu finden. Ein Bruch unter das Tief bei 15.204 Punkten, an dem es am Donnerstag zu einem Fehlausbruch gekommen sei, könnte im W1 für eine stärkere Korrektur sprechen. (08.03.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) stabilisieren sich am Mittwoch über dem gestrigen Tagestief und bewegen sich in einer engen Range von 12 Punkten, so die Experten von XTB.Das US-Börsenbarometer habe gestern über 1,5% an Wert verloren, nachdem FED-Chef Jerome Powell am Nachmittag eine Abwärtsbewegung ausgelöst habe. Es habe geheißen, dass die Notenbank das Tempo der Zinserhöhungen beschleunigen und die Zinsen stärker anheben könne. Der Index sei unter das Vorwochenhoch gerutscht und bis auf 3.982 Punkte gefallen. Am Montag sei bei 4.082 Punkten der höchste Stand des Tages erreicht worden.