EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) komme in dieser Woche nicht vom Fleck. Der Wochenverlust sei vollständig ausgeglichen worden, nachdem gestern eine Erholung eingeleitet worden sei. Das Wochentief sei am Montagabend bei 1,0222 erreicht worden. Nach den PMI-Daten für November notiere das Paar bei 1,0324. Die PMIs aus Frankreich und Deutschland lägen unter der 50er Marke - im Bereich der Kontraktion. Technisch gesehen befinde sich EUR/USD langfristig im Aufwärtstrend, da vor zwei Wochen das September-Hoch durchbrochen worden sei. Neben dem FED-Protokoll stünden heute zahlreiche US-Wirtschaftsberichte (Wohnungsmarkt, Erstanträge, Auftragseingang für langlebige Güter und PMIs) an.



Der DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) falle am Mittwoch um 0,64% und teste die Marke von 14.400 Punkten. Im 4-Stundenchart stehe der EMA21 auf dem Prüfstand - der gleitende Durchschnitt biete eine erste Orientierung für die allgemeine Richtung. Um jedoch den kurzfristigen Aufwärtstrend zu beenden, müsste der Index das gestrige Tagestief bei 14.356 Punkten durchbrechen. Von hier aus habe der DE30 den jüngsten Aufwärtsimpuls gestartet. Der heutige Rückgang stelle für den Moment eine korrektive Bewegung dar. Andererseits sei es fraglich, ob die Rally für eine achte Woche in Folge fortgesetzt werden könne. Der RSI deute im Tageschart seit zwei Wochen auf ein überkauftes Marktumfeld hin.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) testet vor dem FED-Protokoll einen starken Widerstandsbereich, so die Experten von XTB.Die US-Börsen hätten sich am Mittwoch vorbörslich kaum bewegt. Anleger seien zurückhaltender geworden, da die Indices gestern über 1% gestiegen seien und heute Abend das FED-Protokoll veröffentlicht werde. Die Märkte würden seit einigen Wochen auf eine weniger aggressive Straffung durch die FED setzen. Das Protokoll der November-Sitzung könnte zeigen, ob sie richtig gelegen hätten. Vor dem morgigen US-Feiertag (Thanksgiving) sowie dem verkürzten Handel am Freitag könnte es also nochmal spannend werden. Technisch gesehen sei der S&P 500 auf massiven Widerstand gestoßen - die Marke von 4.000 Punkten und das 61,8%-Retracement der Verkaufswelle, die im August gestartet worden sei.