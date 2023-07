Der Dow Jones-Future ziehe nach den Verbraucherpreisen um 0,6 Prozent auf 34.670 Punkte an, der S&P 500-Future (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) werde gar 0,8 Prozent fester bei 4.507 Zähler taxiert und für den NASDAQ 100-Future (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) gehe es um 0,5 Prozent auf 15.119 Zähler nach oben.



Unter den Einzelwerten zeichne sich ein starker Handelstag für die Techwerte ab: Die Amazon.com-Aktie (ISIN US0231351067 / WKN 906866) lege dank dem Prime Day vorbörslich über ein Prozent zu. Bei NVIDIA gehe es nach Gerüchten um einen Deal mit Arm um 1,4 Prozent nach oben und Tesla (ISIN US88160R1014 / WKN A1CX3T) gewinne 2,3 Prozent.



Aufwärts gehe es auch für andere Werte: Die Carvana-Aktie (ISIN US1468691027 / WKN A2DPW1) profitiere von einem Upgrade durch die US-Bank JPMorgan und klettere um rund zwei Prozent. Eine Rekordstrafe durch die EU könne das Papier von Illumina (ISIN US4523271090 / WKN 927079) ebenfalls nicht von einem weiteren Kursanstieg abhalten. Den Vogel schieße jedoch die Aktie von Recursion Pharmaceuticals (ISIN US75629V1044 / WKN A3CM1C) mit einem Plus von rund 150 Prozent ab. Grund dafür sei eine Finanzspritze durch den Chip-Konzern NVIDIA.



Leichter in den Handel starten dürfte hingegen der Pennystock Mullen Automotive (ISIN US62526P2083 / WKN A3EEQ9) mit einem Minus von 4,5 Prozent sowie der Autobauer Lucid (ISIN US5494981039 / WKN A3CVXG) (-3,3 Prozent).



Mit Material von dpa-AFX. (12.07.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - An der Wall Street zeichnen sich am Mittwoch starke Kursgewinne auf breiter Front ab, so Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär"Grund dafür seien die US-Verbraucherpreise, die auf einen Rückgang der Inflation hindeuten würden. Bereits im vorbörslichen US-Handel gehe es daher für die US-Futures sowie für die zuvor abgestraften Technologiewerte wie NVIDIA (ISIN US67066G1040 / WKN 918422) nach oben.Konkret seien die US-Verbraucherpreise im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 3,0 Prozent gestiegen. Die wichtige Kernrate ohne Energie und Lebensmittel habe bei 4,8 Prozent gelegen. Im Vorfeld seien am Markt 3,1 Prozent respektive 5,0 Prozent erwartet worden. Durch den stärker als erwarteten Rückgang sinke nun der Druck auf die FED, die Zinsen weiter und stärker anzuheben. Das komme an der Börse gut an.