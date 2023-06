Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street legt in dieser Woche eine Verschnaufpause ein, da Anleger nach der starken Rally der vorherigen Wochen vorsichtig agieren und gespannt auf die Anhörung von FED-Chef Jerome Powell im Kongress warten, so die Experten von XTB.Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) kämpfe diese Woche weiterhin mit dem kurzfristigen Widerstand bei 1,0942, der durch das Tief von Anfang Mai definiert werde. Im Tageschart habe dieser seit Freitag bereits drei Mal nicht nachhaltig überwunden werden können, was darauf hinweise, dass Verkäufer stark präsent seien. Dennoch sollte beachtet werden, dass der langfristige Trend nach oben gerichtet sei. Der Euro halte sich zudem auf einem hohen Niveau. Gestern sei das Paar lediglich bis 1,0892 gefallen. Es sei daher nicht auszuschließen, dass ein erneuter Test stattfinden könnte. Ein Durchbruch würde den nächsten Widerstand bei 1,1033 in greifbare Nähe rücken lassen.Der DAX-Future zeige am Vormittag nur geringe Veränderungen im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs. Nach der Eröffnung des europäischen Marktes habe er sich kurzzeitig dem Wochentief von 16.206 Punkten angenähert. Die Käufer hätten jedoch einen stärkeren Rückgang verhindern können. Der Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei daraufhin nach oben gedreht und sich fast bis zum alten Rekordhoch von 16.294 Punkten erholt, das erst bei der gestrigen Sitzung unterschritten worden sei. Eine nachhaltige Rückkehr über dieses Niveau würde das kurzfristige Chartbild wieder positiver gestalten. Der Markt bleibe vorerst anfällig für weitere Verluste. (21.06.2023/ac/a/m)