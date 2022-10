Gestern Abend seien es die enttäuschenden Quartalszahlen von Snap (ISIN US83304A1060/ WKN A2DLMS) gewesen, die Sorgen bereitet hätten. Die Aktie der Foto-App sei im nachbörslichen Handel um 26% gefallen. Die Umsatzerwartungen für das dritte Quartal seien verfehlt worden und die Umsatzprognose für das vierte Quartal sei schwach ausgefallen.



Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) steige am letzten Handelstag der Woche um wenige Pips, werde aber immer noch unter 0,98 gehandelt. Diese technische Marke sei am Mittwoch per Tagesschlusskurs unterschritten worden. Gestern habe es einen stärkeren Erholungsversuch gegeben, der im Tageschart bis in eine kurzfristige Supply Zone gereicht habe. Eine solche Zone werde durch den Körper der letzten bullischen Kerze vor der Abwärtsbewegung definiert. Der kurzfristige Trend sei somit wieder abwärts gerichtet. Man beachte, dass das Paar in dieser Woche mehrfach am 50%-Retracement des übergeordneten Abwärtsimpulses abgeprallt sei. Die Schwäche könnte daher auf weitere Verluste hindeuten.



Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) gebe die heutigen Anfangsgewinne ab, rutsche ins Minus und erreiche den tiefsten Stand seit Montag. Der Index falle dabei unter die Marke von 12.600 Punkten und habe gegenüber dem Hoch vom Mittwoch fast 4% an Wert verloren. Durch den Rückgang sei ein wichtiger Unterstützungsbereich im Tageschart durchbrochen worden - das Tagestief vom Dienstag und das leicht darüber liegende 50%-Retracement des vorherigen Abwärtsimpulses. Im Vier-Stunden-Chart würden seit zwei Tagen kurzfristige Unterstützungen getestet und nachhaltig unterschritten - der kurzfristige Aufwärtstrend sei damit beendet worden. Die Schwäche könnte signalisieren, dass die Bären sich auf die nächste Verkaufswelle vorbereiten würden. (21.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) testet die 11.000-Punkte-Marke, so die Analysten von XTB.Der Verkaufsdruck habe zugenommen, nachdem in dieser Woche wichtige technische Widerstände getestet worden seien. Der NASDAQ 100 sei am Dienstag und Mittwoch am 61,8%-Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung abgeprallt. Im heutigen vorbörslichen Handel teste der Tech-Index die psychologische Marke von 11.000 Punkten. Ein Grund für den Ausverkauf seien die US-Anleiherenditen, die immer weiter steigen würden. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen sei heute zum ersten Mal seit 2008 über 4,25% gestiegen.