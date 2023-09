Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Walgreens Boots Alliance-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walgreens Boots Alliance-Aktie:

23,30 EUR -0,15% (01.09.2023, 14:56)



NASDAQ-Aktienkurs Walgreens Boots Alliance-Aktie:

25,31 USD -1,13% (31.08.2023, 22:00)



ISIN Walgreens Boots Alliance-Aktie:

US9314271084



WKN Walgreens Boots Alliance-Aktie:

A12HJF



Ticker-Symbol Walgreens Boots Alliance-Aktie:

W8A



NASDAQ-Symbol Walgreens Boots Alliance-Aktie:

WBA



Kurzprofil Walgreens Boots Alliance Inc.:



Walgreens Boots Alliance Inc. (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, NASDAQ-Symbol: WBA) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern in der Drogeriebranche. Die Apotheken des Unternehmens verkaufen verschreibungspflichtige sowie rezeptfreie Arzneimittel, Kosmetika, Hygieneprodukte, Haushaltswaren, Getränke und Lebensmittel. Die Arzneimittel können sowohl im Laden als auch per Telefon, Internet oder Post erworben werden. Neben den Einzelhandelsfilialen gehören auch eigene Anlagen, Impfstellen, Spezialapotheken und Versandzentren zum Filialspektrum. (01.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walgreens Boots Alliance-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Walgreens Boots Alliance Inc. (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, NASDAQ-Symbol: WBA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die 16.000 Punkte würden für den DAX erst einmal eine zu hohe Hürde bleiben. Vor den US-Arbeitsmarktzahlen habe der Leitindex am Freitagvormittag zwar etwas zugelegt, ihm habe aber der Schwung für einen erneuten Test der runden Marke gefehlt, die er am Vortag nicht habe halten können. Egal wie die NFP-Daten ausfallen würden, bei Walgreens Boots Alliance gebe es erneut schlechte Nachrichten.Nach weniger als drei Jahren müsse sich die US-Drogeriekette Walgreens Boots Alliance eine neue Konzernspitze suchen. Walgreens-Chefin, Rosalind Brewer, und der Vorstand hätten "einvernehmlich" beschlossen, dass die Managerin rückwirkend Ende August ihren Posten räume und als Vorstandsmitglied ausscheide, habe das Unternehmen am Freitag in Deerfield (US-Bundesstaat Illinois) mitgeteilt.Bis eine Nachfolge gefunden sei, solle die Managerin Ginger L. Graham den Konzern leiten. Vorbörslich habe die Walgreens-Aktie erst um 2,6 Prozent verloren, bevor sie dann ins Plus gedreht habe.Brewer habe den Chefposten mitten in der Corona-Pandemie im März 2021 angetreten. Damals habe Walgreens Boots Alliance noch stark von dem Geschäft mit Covid-Impfungen profitiert. Seither gehe es aber tendenziell bergab für den Konzern: Ein weiterhin rückläufiges Geschäft mit Covid-Produkten und eine glimpflich verlaufene Grippesaison hätten der US-Apothekenkette zuletzt zugesetzt.Die Walgreens-Aktie sacke weiter ab und eine nachhaltige Bodenbildung sei weiterhin nicht in Sicht. Inzwischen notiere der Titel so tief wie zuletzt im Februar 2009. Trotz der weiterhin beeindruckenden Dividendenhistorie (48 Jahre in Folge seien die Ausschüttungen jedes Jahr erhöht worden) würden weitere Kursverluste drohen. Zunächst müsse ein neuer CEO gefunden werden und dieser müsse beweisen, dass er das Ruder wieder rumreißen könne.Bis dahin bleiben Anleger an der Seitenlinie, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Walgreens Boots Alliance-Aktie. (Analyse vom 01.09.2023)Mit Material von dpa-AFX