Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Walgreens Boots Alliance-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walgreens Boots Alliance-Aktie:

20,95 EUR +5,90% (29.09.2023, 21:33)



NASDAQ-Aktienkurs Walgreens Boots Alliance-Aktie:

22,105 USD +5,77% (29.09.2023, 21:19)



ISIN Walgreens Boots Alliance-Aktie:

US9314271084



WKN Walgreens Boots Alliance-Aktie:

A12HJF



Ticker-Symbol Walgreens Boots Alliance-Aktie:

W8A



NASDAQ-Symbol Walgreens Boots Alliance-Aktie:

WBA



Kurzprofil Walgreens Boots Alliance Inc.:



Walgreens Boots Alliance Inc. (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, NASDAQ-Symbol: WBA) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern in der Drogeriebranche. Die Apotheken des Unternehmens verkaufen verschreibungspflichtige sowie rezeptfreie Arzneimittel, Kosmetika, Hygieneprodukte, Haushaltswaren, Getränke und Lebensmittel. Die Arzneimittel können sowohl im Laden als auch per Telefon, Internet oder Post erworben werden. Neben den Einzelhandelsfilialen gehören auch eigene Anlagen, Impfstellen, Spezialapotheken und Versandzentren zum Filialspektrum. (29.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walgreens Boots Alliance-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Walgreens Boots Alliance Inc. (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, NASDAQ-Symbol: WBA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Walgreens Boots Alliance, die zweitgrößte US-amerikanische Apothekenkette, komme laut Insiderinformationen bei der Suche nach einem neuen CEO voran. Das Unternehmen brauche auch dringend eine neue Führung, denn die Performance der Aktie sei für einen Dow Jones-Konzern erbärmlich.Angeblich solle der ehemalige Geschäftsführer der Cigna Group, Tim Wentworth, als Chief Executive Officer auserkoren worden sein. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen worden und Wentworth werde den Job möglicherweise nicht bekommen, hätten die Personen gesagt, die mit der Angelegenheit vertraut seien und nicht namentlich hätten genannt werden wollen. Sowohl Wentworth als auch ein Vertreter von Walgreens hätten eine Stellungnahme abgelehnt.Walgreens sei auf der Suche nach einem neuen CEO, nachdem Rosalind Brewer, Ende August nach nur zweieinhalb Jahren im Amt abrupt ausgeschieden sei. Die Aktien des Unternehmens hätten während ihrer kurzen Amtszeit die Hälfte ihres Wertes verloren und im letzten Quartal habe die Konzernführung eine Gewinnwarnung für 2023 ausgesprochen.Brewer habe versucht, Walgreens zu einem größeren Akteur im Gesundheitsbereich zu machen. Sie habe den Anteil des Unternehmens an VillageMD, das den Anbieter von Notfallbehandlungen Summit Health-CityMD übernommen habe, erhöht und in Hunderten von US-Filialen Zentren für die Primärversorgung eingerichtet. Das habe sich aber nicht schnell genug ausgezahlt. Amazon und Walmart zu kämpfen hätten. Der größte Konkurrent des Unternehmens, CVS Health, habe Walgreens durch den Kauf des Versicherungsriesen Aetna überholt.Wentworth sei CEO von Express Scripts gewesen, einem führenden Anbieter von Apothekenleistungen, und habe die 53 Milliarden Dollar schwere Fusion des Unternehmens mit Cigna im Jahr 2018 geleitet. Nach Angaben von Cigna unterliege er für zwei Jahre nach dem Ende seines Arbeitsverhältnisses einem Wettbewerbsverbot, das im Februar 2024 auslaufen würde.Der Kursverlauf von Walgreens sage alles. Das Unternehmen enttäusche seit Jahren die Anleger. Es brauche schon fast ein Wunder, die Trendwende herbeizuleiten. Offenbar würden manche Investoren auf Wentworth hoffen.Nur ganz Mutige beteiligen sich an der Spekulation, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Walgreens Boots Alliance-Aktie. (Analyse vom 29.09.2023)