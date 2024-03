NASDAQ-Aktienkurs Walgreens Boots Alliance-Aktie:

20,63 USD +0,24% (25.03.2024, 21:30)



ISIN Walgreens Boots Alliance-Aktie:
US9314271084

US9314271084



WKN Walgreens Boots Alliance-Aktie:
A12HJF

A12HJF



Ticker-Symbol Walgreens Boots Alliance-Aktie:
W8A

W8A



NASDAQ-Symbol Walgreens Boots Alliance-Aktie:
WBA

WBA



Kurzprofil Walgreens Boots Alliance Inc.:



Walgreens Boots Alliance Inc. (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, NASDAQ-Symbol: WBA) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern in der Drogeriebranche. Die Apotheken des Unternehmens verkaufen verschreibungspflichtige sowie rezeptfreie Arzneimittel, Kosmetika, Hygieneprodukte, Haushaltswaren, Getränke und Lebensmittel. Die Arzneimittel können sowohl im Laden als auch per Telefon, Internet oder Post erworben werden. Neben den Einzelhandelsfilialen gehören auch eigene Anlagen, Impfstellen, Spezialapotheken und Versandzentren zum Filialspektrum. (26.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Walgreens Boots Alliance-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley senken das Kursziel für die Aktie von Walgreens Boots Alliance Inc. (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, NASDAQ-Symbol: WBA) von 22 auf 21 USD.Im Vorfeld des Q2-Berichts von Walgreens Boots Alliance senke Morgan Stanley seine EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2024 von 3,35 auf 3,24 USD, um dem schwankenden Verbraucherumfeld Rechnung zu tragen. Das Unternehmen sei zwar "hoffnungsvoll" in Bezug auf die Turnaround-Aussichten von Walgreens, die Kostensenkungen und die Beschneidung von Vermögenswerten, warte aber auf Details zur Vision des neuen CEO und glaube, dass es wahrscheinlich noch zu früh sei.Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Aktie von Walgreens Boots Alliance unverändert mit "underweight". (Analyse vom 26.03.2024)Börsenplätze Walgreens Boots Alliance-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walgreens Boots Alliance-Aktie:18,822 EUR -1,13% (26.03.2024, 13:03)