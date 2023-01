Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Walgreens Boots Alliance Inc. (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, Nasdaq-Symbol: WBA) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern in der Drogeriebranche. Walgreens Boots Alliance ist marktführend in den USA. Die Apotheken von Walgreens Boots Alliance verkaufen verschreibungspflichtige sowie rezeptfreie Arzneimittel, Kosmetika, Hygieneprodukte, Haushaltswaren, Getränke und Lebensmittel. Die Medikamente können sowohl im Laden als auch per Telefon, Internet oder Post erworben werden. Neben den Einzelhandelsfilialen gehören auch eigene Anlagen, Impfstellen, Spezialapotheken und Versandzentren zum Filialspektrum. (05.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walgreens Boots Alliance-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Walgreens Boots Alliance-Aktie (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, Nasdaq-Symbol: WBA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Konzern Walgreens Boots Alliance habe am Donnerstag seine Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Zwar habe das Dow-Jones-Unternehmen die Markterwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertreffen können. Dennoch sei es für die Papiere der Apotheken-Kette im vorbörslichen US-Handel nach unten gegangen.Konkret habe Walgreens im ersten Quartal einen Umsatz von rund 33,4 Milliarden Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,16 Dollar erzielt. Die Analysten hätten im Vorfeld lediglich mit Erlösen in Höhe von 32,8 Milliarden Dollar bei einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,14 Dollar gerechnet.Dabei habe die Apothekenkette von einer höheren Nachfrage nach rezeptfreien Husten- und Erkältungsmedikamenten profitiert, da die Grippesaison früher in den USA eingesetzt habe, als prognostiziert. Trotzdem seien die Erlöse leicht geschrumpft: Im Vorjahreszeitraum habe Walgreens noch 33,9 Milliarden Dollar umgesetzt. Unter dem Strich sei zudem ein Verlust von 3,70 Milliarden Dollar oder 4,31 Dollar je Aktie angefallen, nachdem im ersten Quartal 2022 noch ein Gewinn von 3,58 Milliarden Dollar oder 4,13 Dollar je Aktie zu Buche gestanden habe.Grund für den Nettoverlust sei ein Vergleich in Höhe von 5,2 Milliarden Dollar, der aus einem Rechtsstreit im Zusammenhang mit Opioiden rühre. Ein Gericht habe geurteilt, dass der US-Konzern Rezepte falsch gehandhabt habe und hätte erkennen müssen, dass einige süchtig machende Medikamente zu oft verschrieben worden seien.Im aktuellen Geschäftsjahr wolle der US-Konzern den Umsatz dank jüngst getätigter Zukäufe auf 133,5 bis 137,5 Milliarden Dollar steigern. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2022 habe das Walgreens Erlöse in Höhe von 132,7 Milliarden Dollar erzielt.Allerdings drängt sich ein Einstieg aus charttechnischer Sicht derzeit nicht auf, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2023)