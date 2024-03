NASDAQ-Aktienkurs Walgreens Boots Alliance-Aktie:

Kurzprofil Walgreens Boots Alliance Inc.:



Walgreens Boots Alliance Inc. (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, NASDAQ-Symbol: WBA) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern in der Drogeriebranche. Die Apotheken des Unternehmens verkaufen verschreibungspflichtige sowie rezeptfreie Arzneimittel, Kosmetika, Hygieneprodukte, Haushaltswaren, Getränke und Lebensmittel. Die Arzneimittel können sowohl im Laden als auch per Telefon, Internet oder Post erworben werden. Neben den Einzelhandelsfilialen gehören auch eigene Anlagen, Impfstellen, Spezialapotheken und Versandzentren zum Filialspektrum. (18.03.2024/ac/a/n)



Boston, MA (www.aktiencheck.de) - Walgreens Boots Alliance-Aktienanalyse von Leerink Partners:Die Analysten von Leerink Partners stufen die Aktie von Walgreens Boots Alliance Inc. (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, NASDAQ-Symbol: WBA) vor den Quartalsergebnissen weiterhin mit "market perform" ein und senken das Kursziel von 23 auf 22 USD.Für das Quartal selbst prognostiziere das Analysehaus ein bereinigtes EPS von 77c, was unter dem Visible Alpha-Konsens von 83c liege. Für das Kernsegment der US-Einzelhandelsapotheken prognostiziere Leerink ein bereinigtes EBIT von 767,5 Mio. USD, was unter dem Konsens von 778,0 Mio. USD liege. Abgesehen von den Ergebnissen liege das Hauptaugenmerk für Walgreens auf dem strategischen Wandel unter dem neuen CEO Tim Wentworth und darauf, wie er die Zukunft des Portfolios sehe. Leerink erwarte zusätzliche Daten und Überlegungen in der Telefonkonferenz, wenngleich zum jetzigen Zeitpunkt keine "Big Bang"-Strategieänderung zu erwarten sei. Die Bewertung sei niedrig, was das Abwärtspotenzial begrenze, aber ohne Aufwärtskatalysatoren und mit Fragen über die langfristige Kerngewinnbasis von Walgreens sehe Leerink das Risiko/Ertragsverhältnis als ausgewogen an.Die Analysten von Leerink Partners stufen die Walgreens Boots Alliance-Aktie weiterhin mit dem Rating "market perform" ein. (Analyse vom 18.03.2024)Börsenplätze Walgreens Boots Alliance-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walgreens Boots Alliance-Aktie:19,20 EUR +0,39% (18.03.2024, 17:49)