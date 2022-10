Tradegate-Aktienkurs Walgreens Boots Alliance-Aktie:

33,735 EUR +2,54% (13.10.2022, 16:36)



Nasdaq-Aktienkurs Walgreens Boots Alliance-Aktie:

32,44 USD +1,57% (13.10.2022, 16:27)



ISIN Walgreens Boots Alliance-Aktie:

US9314271084



WKN Walgreens Boots Alliance-Aktie:

A12HJF



Ticker-Symbol Walgreens Boots Alliance-Aktie:

W8A



Nasdaq-Symbol Walgreens Boots Alliance-Aktie:

WBA



Kurzprofil Walgreens Boots Alliance Inc.:



Walgreens Boots Alliance Inc. (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, Nasdaq-Symbol: WBA) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern in der Drogeriebranche. Walgreens Boots Alliance ist marktführend in den USA. Die Apotheken von Walgreens Boots Alliance verkaufen verschreibungspflichtige sowie rezeptfreie Arzneimittel, Kosmetika, Hygieneprodukte, Haushaltswaren, Getränke und Lebensmittel. Die Medikamente können sowohl im Laden als auch per Telefon, Internet oder Post erworben werden. Neben den Einzelhandelsfilialen gehören auch eigene Anlagen, Impfstellen, Spezialapotheken und Versandzentren zum Filialspektrum. (13.10.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walgreens Boots Alliance: Aktie steigt aufgrund positiver Quartalsergebnisse - AktiennewsDie Aktien von Walgreens Boots Alliance (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, NASDAQ-Symbol: WBA) stiegen kurzzeitig um fast 7% an der Börse, nachdem der Drogeriemarktbetreiber einen unerwartet guten Quartalsgewinn und -umsatz gemeldet hatte, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe außerdem seine langfristigen Umsatzziele angehoben.Die Drogeriekette habe 80 Cents pro Aktie verdient, was einem Rückgang von 31,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche, jedoch 3 Cents über den Schätzungen der Analysten gelegen habe. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 5,3% auf 32,4 Mrd. USD gesunken und habe damit den Marktkonsens von 32,085 Mrd. USD übertroffen, während der Umsatz bei vergleichbaren Geschäften in den USA um 1,6% gestiegen sei.Für das Geschäftsjahr 2023 erwarte das Unternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,45 bis 4,65 USD, was in der Mitte der FactSet-Prognose von 4,51 US-Dollar liege. Das Umsatzziel für U.S. Healthcare im Geschäftsjahr 2025 sei von 9 bis 10 Mrd. USD auf 11 bis 12 Mrd. USD angehoben worden.Börsenplätze Walgreens Boots Alliance-Aktie: