Kurzfristiger Ausblick



Nach den großen Zentralbanksitzungen im Westen werde es für die kommenden zwei Wochen geldpolitisch sehr ruhig. In Japan übernehme Kazuo Ueda am 8. April offiziell das Amt des Zentralbankchefs von Haruhiko Kuroda, der den Posten seit 2013 innegehabt habe. Allerdings werde nicht mit einer abrupten, sondern nur mit einer schleichenden Änderung der ultra-expansiven Geldpolitik gerechnet.



Heute werde der ifo-Geschäftsklimaindex (März) veröffentlicht. Morgen würden das Konsumentenvertrauen (März) des Conference Boards in den USA und das Industrievertrauen (März) in Italien. Am Donnerstag würden die Erstanträge auf Arbeitslosigkeit in den USA sowie die vorläufigen Inflationszahlen (März) für Deutschland und Spanien erscheinen. In Frankreich, Holland und Italien würden sie am Freitag veröffentlicht. Nächste Woche komme am 3. April der ISM-Einkaufsmanagerindex der Industrie und am 5. April der Index für Dienstleistungen. Am 6. April werde die Industrieproduktion (Februar) für Deutschland veröffentlicht. (27.03.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die amerikanische Zentralbank hat zwar jüngst den Leitzins erhöht und weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt, der Markt geht aber von einem "Policy Error" aus und preist vier US-Zinssenkungen bis Jahresende, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg, im aktuellen "Berenberg Märkte-Monitor".Die noch restriktivere Geldpolitik erhöhe die Wahrscheinlichkeit von weiteren Verwerfungen wie zuletzt im Bankensektor und damit auch das Rezessionsrisiko - nicht zuletzt, weil Banken bei der Kreditvergabe zunehmend vorsichtiger agieren dürften. Konsequenterweise habe Gold überproportional zugelegt, während zyklische Rohstoffe sowie Aktiensegmente nachgegeben hätten und der US-Dollar aufgrund der abnehmenden Zinsdifferenz gegenüber anderen Währungspaaren abgewertet habe. Beispielsweise erwarte der Markt, dass die EZB-Zinsen zum Jahresende zwischen 25 und 50 Bp höher sein würden. Wie es um die Unternehmen stehe, werde die bald startende Q1-Berichtssaison zeigen. Spannend dürfte vor allem sein, wie viel Wachstumsimpulse China tatsächlich liefere und wie die Unternehmen den Ausblick für den weiteren Verlauf des Jahres sehen würden.