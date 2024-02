Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mit den anhaltend guten Zahlen der Berichtssaison, der fiskalischen Unterstützung und den robusten Konjunkturdaten ist die Wahrscheinlichkeit einer harten Landung der (US-)Wirtschaft weiter gesunken und die einer sehr sanften bzw. keiner Landung weiter gestiegen, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg im aktuellen "Berenberg Märkte-Monitor".Kurzfristiger AusblickDie nächsten zwei Wochen werde es politisch spannend. Am 5. März finde in den USA der Super Tuesday, die Vorwahl der Präsidentschaftskandidaten, statt. Am 28. und 29. Februar würden sich zudem in Brasilien die Finanzminister und Zentralbanken der G20 treffen. Gleichzeitig tage in Abu Dhabi die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation. Am Dienstag würden für die USA der Index des Verbrauchervertrauens sowie die Auftragseingänge für langfristige Güter (Januar) bekannt gegeben. Am Mittwoch folge das US-BIP für Q4 (Februar). Am Donnerstag würden für Deutschland die Veränderung der Arbeitslosigkeit und die Arbeitslosenquote veröffentlicht. Für die USA stünden die persönlichen Ausgaben & Einkommen (Februar) sowie die Erstanträge Arbeitslosenunterstützung (24. Februar) an. Die Einkaufsmanagerindices für China und USA (Februar) sowie die Inflationsdaten in der Eurozone (Februar) würden am Freitag folgen. (27.02.2024/ac/a/m)