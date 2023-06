In der Industrie signalisiere der HCOB PMI Produktionsindex für Juni einen noch stärkeren Rückgang als im Mai. Gleichzeitig sei der Index der ohnehin rückläufigen Neuaufträge noch weiter abgesackt. Laut Destatis sei die Reichweite des Auftragsbestandes der deutschen Hersteller von einem hohen Niveau kommend auf 7,3 Monate im April gesunken, ein Trend, der sich fortsetzen dürfte. Es sei daher in den nächsten Monaten, mit einem Rückgang der Produktion zu rechnen. Angesichts des immer noch robusten Auftragsbestandes würden die Analysten jedoch keinen abrupten Einbruch erwarten.



Die deutsche Volkswirtschaft werde durch den Dienstleistungssektor stabilisiert, der laut HCOB PMI im gesamten zweiten Quartal recht kräftig gewachsen sei, auch wenn sich das Wachstumstempo im Juni etwas verlangsamt habe. Im Einkauf seien die Dienstleister weiterhin mit relativ hohen Inputpreisen konfrontiert. Allerdings seien sie auch in der Lage, einen Großteil der Mehrkosten an die Kunden weiterzureichen, ein weiteres Zeichen ihrer Stärke.



Die insgesamt gute Verfassung des Servicesektors werde auch dadurch unterstrichen, dass die befragten Unternehmen ihr Personal sogar etwas stärker als im Vormonat aufgestockt hätten. Auffällig sei jedoch, dass das Exportgeschäft der Dienstleister, wozu auch der Tourismus zähle, zurückgegangen sei, nachdem dieser Bereich in den letzten Monaten recht positiv bewertet worden sei.



Die HCOB Flash PMIs für Juni würden kein erfreuliches Bild für die französische Wirtschaft zeichnen, wie es noch in den vergangenen Monaten der Fall gewesen sei. Der Composite PMI liege mit einem Wert von 47,3 so niedrig wie seit Anfang 2021 nicht mehr, außerdem sei der Index im Vergleich zum Vormonat mit einem Rückgang von etwa vier Punkten drastisch gefallen. Der Dienstleistungssektor allein sei für diesen Rückgang verantwortlich, dort hätten die befragten Unternehmen einen starken Rückgang der Aktivität angegeben und als Gründe die hohen Kosten und die schlechteren Finanzierungsbedingungen genannt, die in einzelnen Fällen zu Geschäftsschließungen geführt hätten.



Die befragten Dienstleistungsunternehmen hätten sowohl rückläufige Neuaufträge im In- und Ausland als auch den sinkenden Auftragsbestand beklagt. Zwar lägen die Geschäftserwartungen für die kommenden zwölf Monate weiterhin oberhalb der Grenze von 50, jedoch sei der entsprechende HCOB PMI um über sechs Punkte gefallen und könnte darauf hindeuten, dass der Dienstleistungssektor in den kommenden Monaten weiter unter Druck gerate.



Das Nowcast-Modell habe vor den Juni-Zahlen ein Wirtschaftswachstum von 0% QoQ für das zweite Quartal signalisiert, wobei die Industrie schrumpfen und der Dienstleistungssektor expandieren sollte. Mit den neuen Juni-Zahlen der HCOB PMIs ändere sich das Bild, nun dürfte nicht nur die Industrie, sondern auch der Dienstleistungssektor schrumpfen, das Wirtschaftswachstum falle damit einhergehend insgesamt negativ aus. Laut dem Modell ergebe sich ein negatives Wachstum von -0,5% QoQ. Auch wenn dies allein noch keine Rezession darstelle, dürfte die Spekulation, dass es doch noch zu einer solchen komme, zunehmen.



Von der Preisfront würden grundsätzlich erfreuliche Signale gesendet, diese kämen vor allem aus dem Verarbeitenden Gewerbe. Denn nachdem der HCOB PMI für Inputpreise im Mai das erste Mal seit Juli 2020 einen Rückgang der Preise signalisiert habe, folge nun der entsprechende PMI für Verkaufspreise im Juni. Im Dienstleistungssektor hingegen könne man zwar bisher noch keine Preisrückgänge beobachten, jedoch verlangsame sich das Tempo der Preisanstiege weiter.



Auch wenn es erfreulich sei, dass die Preisdynamik abnehme, würden die Analysten befürchten, dass die Dienstleistungsinflation aufgrund statistischer Basiseffekte zunächst rückläufig sei, letztendlich jedoch hartnäckig bleibe, wodurch auch die Kerninflation betroffen sei. (23.06.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die HCOB PMI-Indices für die Eurozone sind enttäuschend niedrig ausgefallen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Das Verarbeitende Gewerbe dürfte sich bereits in der Rezession befinden und das bis vor kurzem noch starke Wachstum im Dienstleistungssektor habe sich deutlich verlangsamt. In Frankreich schrumpfe die Aktivität in diesem Sektor sogar. Insgesamt hätten sich die Aussichten für die nächsten Monate daher rascher als erwartet eingetrübt und es steige die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Rezession, die in der Eurozone im vierten Quartal 2022 eingesetzt habe, fortsetze. Was die Preise angehe, sinke dort zwar der Preisdruck, aber im Dienstleistungssektor hätten die Unternehmen offensichtlich immer noch eine relativ hohe Preissetzungsmacht. Das mache die Aufgabe für die EZB weiterhin schwer.Wenn die EZB nur die Güterpreise unter Kontrolle haben müsste, dann würde man in Frankfurt auf das Ende der Inflation anstoßen, denn auch im Juni zeige die PMI-Umfrage, dass die Einkaufs- und die Verkaufspreise deutlich gefallen seien. Angesichts der von dem PMI angezeigten Rezession im Verarbeitenden Gewerbe würde man zudem mit Zinssenkungen starten. Aber dieses Bild sei unvollständig. Im wichtigeren Teil der Volkswirtschaft, dem privaten Dienstleistungssektor, würden die Preise weiter steigen und deswegen gehe die Kernrate der Inflation auch nur so zögerlich zurück.Neben der anhaltenden Diskrepanz, die bereits mehrere Monate zwischen dem Verarbeitenden Gewerbe auf der einen Seite und dem Dienstleistungssektor auf der anderen Seite zu beobachten sei, gebe es auch regional deutliche Unterschiede. In Frankreich etwa sei die Aktivität im Dienstleistungssektor im Juni laut PMI-Umfrage geschrumpft, wohingegen sie in Deutschland weiterhin expandiere, wenngleich mit nachlassender Dynamik.Nachdem das BIP in der Eurozone im ersten Quartal das zweite Mal in Folgen gefallen sei, sei die Wahrscheinlichkeit etwas gestiegen, dass im laufenden Quartal die BIP-Veränderung erneut ein negatives Vorzeichen tragen werde, bedingt unter anderem durch die schwache Dienstleistungsaktivität in Frankreich. Selbst wenn das Basisszenario eines leicht positiven Wachstums in der Eurozone im zweiten Quartal noch Wirklichkeit werden sollte, deute der rückläufige Trend beim PMI Composite auf eine schwierige zweite Jahreshälfte hin, da sich die Unternehmen aus allen Sektoren mit einer schlechter werdenden Auftragslage konfrontiert sehen würden.Im Verarbeitenden Gewerbe stünden im zweiten Quartal alle Zeichen auf Rezession, während sich im Dienstleistungssektor eine Wachstumsverlangsamung bemerkbar mache.