Die Wahlen würden auch eine Abstimmung über den weiteren politischen Kurs des Landes sein: Steuere das System der Türkei von einer westlichen liberalen Demokratie auf ein autoritäres, zentralisiertes Modell unter Erdogan zu, in dem die Macht auf die Familie konzentriert sei? Die Opposition verspreche eine Rückkehr zu einem pluralistischen Modell, bei dem die Macht des Präsidenten beschränkt werde, und die Wiedereinführung des in den vergangenen zehn Jahren ausgehöhlten stärker parlamentarisch geprägten Systems mit gegenseitiger Kontrolle der Institutionen.



Geopolitischer Kurs: Richtung Westen oder Osten?



Außerdem gehe es bei dieser Wahl um die geopolitische Ausrichtung der Türkei: Unter Erdogan habe sich die Türkei weg von ihren traditionellen westlichen Verbündeten in der Europäischen Union (EU) und der NATO nach Osten orientiert. Er habe unter den autoritären Regimen in Russland und in der Golfregion nach neuen Verbündeten und Finanzierungsquellen gesucht. Diese hätten seine Wiederwahl unter anderem durch die Bereitstellung von Devisenswaps für die türkische Zentralbank und Einlagen bei ihr finanziell unterstützt.



Im Ukraine-Krieg habe Erdogan versucht, Russland und den Westen gegeneinander auszuspielen. Außerdem habe er mit harten Bandagen gegen den NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens gekämpft, um die Unterstützung der Wähler im eigenen Land zu gewinnen. Bei der nationalistischen Wählerschaft in der Türkei komme eine harte Haltung gegenüber dem Westen gut an. Aus Sicht von RBC BlueBay AM würden die westlichen Staaten die Türkei nach den Wahlen aber zu einer Entscheidung drängen, wo sie in dem nunmehr hegemonialen Kampf zwischen den USA und ihren Verbündeten sowie China und Russland stehe.



Die Opposition habe deutlich gemacht, dass sie sich im Falle eines Wahlsiegs wieder nach Westen orientieren werde, während sie in Fragen von nationalem Interesse - Mittelmeerraum, Syrien und Kurdenfrage - ein gewisses Maß an Unabhängigkeit bewahrt. Man könne jedoch davon ausgehen, dass sich die Beziehungen zu Russland abkühlen würden. Im Falle eines Wahlsiegs der Opposition rechne RBC BlueBay AM mit einem Vorstoß des Westens, die Beziehungen zur Türkei wieder zu intensivieren. Die EU werde möglicherweise neue, günstigere Zollvereinbarungen anbieten. Außerdem würde das bessere Verhältnis wohl neue westliche Finanzierungen, Portfolio- und Direktinvestitionen mit sich bringen.



Letztendlich denke RBC BlueBay AM, dass Erdogan erkennen werde, dass das westliche Bündnis die beste Sicherheitsgarantie für die Türkei darstelle und erwarte Kompromisse in der Frage des schwedischen NATO-Beitritts. Die Beziehungen zwischen dem Westen und einer weiteren Erdogan-Regierung aber würden schwierig bleiben, was wiederum die dringend benötigten Investitionen bremse. Das würde Erdogans wirtschaftliche Probleme noch verstärken und eine systemische Krise wahrscheinlicher machen. (08.05.2023/ac/a/m)







Erdogan biete mehr von seiner unorthodoxen Geldpolitik an, die in den vergangenen zehn Jahren zu Stopp-and-Go-Wirtschaftszyklen mit nahezu ständigem Verkaufsdruck auf die türkische Lira und damit einer anhaltend hohen Inflation - derzeit mehr als 50 Prozent - geführt habe. Aufgrund seiner Abneigung gegen Zinserhöhungen habe er auf verzerrende Maßnahmen zur Sicherung der Finanzstabilität sowie Kapital- und Marktkontrollen zurückgreifen müssen, um die Währung zu schützen und die Teuerung zu bekämpfen. All dies habe sich negativ auf das Geschäftsumfeld ausgewirkt, weshalb sich ausländische Investoren zurückgezogen hätten. Das wiederum habe die Produktivität und das langfristige Wachstum beeinträchtigt. Die Fortsetzung dieser Politik mit begrenzten Devisenreservepuffern berge das Risiko einer systemischen Krise sowie einer Vertrauenskrise in die Lira und die Banken des Landes.Die Opposition verspreche dagegen eine Rückkehr zu einer orthodoxen Wirtschaftspolitik mit einer Normalisierung der Leitzinsen und einem flexiblen Wechselkurs. Sie habe angekündigt, Erdogans Geflecht aus marktverzerrenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu zerschlagen, staatliche Institutionen wie die türkische Zentralbank zu stärken und das Land wieder für ausländische Investoren zu öffnen. Kurzfristig werde sich das Wachstum verlangsamen müssen, um die Inflation einzudämmen, das hohe Leistungsbilanzdefizit von rund 6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu verringern und die große Außenfinanzierungslücke des Landes von mehr als 230 Milliarden US-Dollar zu schließen. Die Aussicht auf ein nachhaltigeres Wachstum könnte aber das Interesse ausländischer Investoren an dem Land wieder wecken. Unter Erdogan sei der Bestand ausländischer Portfolioinvestitionen von einem Höchststand bei knapp über 130 Milliarden US-Dollar vor einem Jahrzehnt auf derzeit weniger als 30 Milliarden US-Dollar geschrumpft. Mit der Rückkehr zu einer orthodoxen Geldpolitik könnte ein Großteil davon zurückgewonnen werden. Diese Zuflüsse würden zur Stabilisierung der Lira beitragen. Das würde die Inflation auf einem niedrigeren Niveau verankern und letztlich eine Senkung der Leitzinsen ermöglichen, um das Wachstum anzukurbeln.