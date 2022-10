Wien (www.aktiencheck.de) - Die Kapitalmarktteilnehmer haben in den letzten Wochen deutlich gemacht, dass sie mehrheitlich einen Sieg des wirtschaftsfreundlichen Jair Bolsonaros bevorzugen würden, so Jörn Lange, Fondsmanager im Team Emerging Markets bei Raiffeisen Capital Management.



Ihre Enttäuschung halte sich aber angesichts Lula da Silvas nicht unerwartbarem Sieg in Grenzen. Die Hoffnung auf weitere Privatisierungen von Staatsunternehmen werde von den Märkten wieder ausgepreist. Längerfristig und aus Nachhaltigkeitssicht betrachtet, sei Lula eher zuzutrauen, die Spaltung der Gesellschaft zu befrieden und die Armut Brasiliens zu bekämpfen. Einer möglicherweise zu "spendablen" Ausgabenpolitik stehe jedenfalls ein eher zentristisch positionierter Kongress entgegen.



Daneben würden die Experten von Lula die Stärkung der dem Umweltschutz verpflichteten Institutionen Brasiliens erwarten, die massiv unter Bolsonaros Politik gelitten hätten. Ein fortgesetzter Raubbau am Amazonas-Regenwald, wie in den letzten vier Jahren, hätte immense Auswirkungen auf das Wettergeschehen in einem der wichtigsten Lebensmittel produzierenden Länder der Welt und auch auf das globale Klima. (31.10.2022/ac/a/m)





