Die Märkte würden davon ausgehen, dass Lula angesichts des knappen Sieges pragmatisch sein und einen eher gemäßigten Ansatz wählen werde. Es bestehe die Hoffnung, dass er den Erfolg seiner ersten Amtszeit wiederholen könne, als er ebenfalls Rückenwind von den Rohstoffen gehabt habe.



Nach der Vereidigung würden der Markt und die Experten sich auf die Einzelheiten der Steuerpolitik und die Regierungsfähigkeit Lulas in einem stark fragmentierten Kongress konzentrieren. Lulas engster Block (Brasilien der Hoffnung - bestehend aus der Arbeiterpartei, der Kommunistischen Partei und den Grünen) verfüge im Unterhaus über 16 Prozent der Sitze, während Bolsanaros engster Block (die Liberale Partei - bestehend aus Bolsanaro-Loyalisten, die kürzlich beigetreten seien, und traditionellen "Centrao"-Politikern) 19 Prozent der Sitze habe. Der gewählte Präsident und die Gouverneure würden ihr Amt am 1. Januar 2023 antreten. In der Legislative beginne die Amtszeit am 1. Februar - die Wahl der Sprecher beider Kammern finde ebenfalls zu Beginn dieses Monats statt.



Auch die Wahl des Finanzministers durch Lula stehe im Mittelpunkt des Interesses und werde von den Märkten aufmerksam verfolgt werden.



Auf der positiven Seite würden die hohen Rohstoffpreise für Rückenwind in Brasilien sorgen, zumal viele brasilianische Unternehmen Exporteure seien.







Bolsonaro habe lediglich um 1,8 Prozentpunkte verloren, was ihn ermutigen könnte, die Ergebnisse anzufechten, den Übergang zu verzögern oder den Wahlprozess insgesamt zu Fall zu bringen. Die Experten würden hoffen, dass die brasilianischen Institutionen stark genug seien, um etwaige Störungen zu unterbinden. Unter der Annahme, dass ein geordneter Machtwechsel stattfinde, würden sie eine gewisse Umkehr der Risikoprämie für politische Faktoren erwarten, die man im Vorfeld der Wahlen beobachtet habe