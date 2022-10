Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (31.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Bonn (www.aktiencheck.de) - Wagner & Florack: Apple braucht kein "The Next Big Thing"! - AktiennewsViele "Börsenexperten" und Analysten waren sich wieder einig: Bei den hohen Inflationsraten werden die Kunden von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ihren Konsum, gerade bei den teuren iPhone Pro/Plus-Produkten sowie beim Mac Pro, deutlich einschränken, so Dominikus Wagner, Firmengründer sowie Fondsmanager des Wagner & Florack Unternehmerfonds, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Wagner & Florack AG:Beim iPhone sei eine Senkung des Produktions-Forecasts zu erwarten und auch die Services würden dann kaum noch gebucht werden. Genauso sind Absatzprobleme bei der neuen Watch zu erwarten, da sie zu teuer sei. Die Zeichen stehen ohnehin schlecht für Apple, da aktuell sowohl der Smartphone- als auch der PC-Markt schrumpfe und auch die Nachfrage in China Schwächen zeige. Kurz und gut: es sieht düster aus für den Konzern aus Cupertino, Kalifornien. Tatsächlich?Die Fakten der Geschäftsjahreszahlen 2021/2022, die Ende der vergangenen Woche kommuniziert wurden, sprechen eine ganz andere Sprache. Zwar schrumpft der globale Smartphone-Markt derzeit, aber Apple verkauft mehr iPhones im hocheinstelligen Bereich (205,5 Mrd. USD) bei zweistellig organisch wachsendem Umsatz. Angetrieben wurde dies gerade von iPhone Pro und iPhone Plus, auf die Käufer auf nicht wenigen Absatzmärkten bis zu sechs Wochen warten, wie CEO Tim Cook im Call erklärte. Apple produziert damit nicht nur viel, die Nachfrage ist noch viel höher und dabei steht das große Weihnachtsgeschäft und die Online-Aktionstage wie Cyber Monday und Black Friday erst noch an. Vor diesem Hintergrund kann von Untergangsstimmung bei dem marktführenden Produzenten von international beliebten Lifestyle-Produkten nicht die Rede sein.Der globale PC-Markt schrumpft aktuell ebenfalls, aber der Umsatz von Apple mit dem Mac wächst organisch zweistellig auf 40,2 Mrd. USD. Selbiges gilt für die Apple Watch sowie die Services, die von Apple Pay und den Abonnements angetrieben werden. Rund 900 Millionen Abonnements sind mehr, als die vier nächstgrößten Abo-Anbieter zusammen aufbringen.Dabei kratzt das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mit 394,3 Mrd. USD an der Umsatzmarke von 400 Mrd. USD und hat damit im Vergleich zum Vorjahr rund 28 Mrd. USD mehr Umsatz erwirtschaftet. Dieses "Mehr" ist größer als das, was die meisten Dax-Konzerne umsetzen können.Auf das gesamte Geschäftsjahr bezogen konnte Apple mit volumenbedingten Skaleneffekten und stetig steigendem Produktmix die Rohmarge, die operative Marge und schließlich auch die Free Cash-Flow-Marge steigern - und zwar alles auf Rekordniveaus. Mit einem Free Cash-Flow in Höhe von 111 Mrd. USD verdient Apple fast drei Mal so viel wie alle DAX 40-Unternehmen zusammen. Der Gewinn ist damit in etwa so hoch wie die Steuereinnahmen der Schweiz (Bund und Kantone). On top: Eine interne Verzinsung des eingesetzten Kapitals (RoCe) von außerordentlich hohen 218% findet man auf dem weltweiten Kurszettel fast gar nicht. Aus unserer Sicht läuft Apple wie ein Uhrwerk und der Begriff "Gewinnmaschine" ist an dieser Stelle sicherlich keine Übertreibung.Wir sind des Weiteren überzeugt: Apple braucht kein "the next big thing". Das Unternehmen dominiert mit seinen Produkten in allen Kategorien, und die Marktdominanz wird dank des umsichtigen und besonnenen Managements stetig weiter ausgebaut.Mittel- und langfristig wird dies mit erheblich steigendem Unternehmenswert honoriert werden: Selbst jetzt, in einer veritablen Baisse, ist der Aktienkurs 3,5 Mal höher als vor 5 Jahren und 9 Mal höher als vor 10 Jahren. Für die Investoren ist das gewiss eine verlässliche und sehr ansehnliche Rendite - nicht zu vergessen auch die Dividende, die mit 15 Mrd. USD besonders üppig ausfällt, sowie Aktienrückkäufe für unfassbare 89 Mrd. USD.Angesichts dieser Zahlen dürfte es niemanden wundern, dass wir uns als Miteigentümer von Apple sehr wohlfühlen.