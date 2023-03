LA Driebergen-Rijsenburg (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Marktkommentar von Triodos Investment Management (IM):Um diese Einsicht in die Praxis umzusetzen, bedürfe es spezifischer Kenntnisse über die Energieproblematik und darüber, wo Investitionen den größten Einfluss hätten. "Als Investoren können wir einen großen Unterschied machen", argumentiere Chatti.Die Energiewende betreffe drei Hauptthemen: Strom, Wärme und Mobilität. Die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien sei mittlerweile kein Thema mehr; die Herausforderung bestehe nun in der Geschwindigkeit, mit der wir die Produktion steigern könnten. Ein wichtiger nächster Schritt sei die Entwicklung eines flexiblen und zuverlässigen Netzes, und hier würden Megabatterien eine wichtige Rolle spielen. Ein dringender nächster Schritt bei der Energiewende sei die Wärmewende.Triodos IM engagiere sich seit vielen Jahren für die Energiewende und habe spezielle nachhaltige Fonds, die sich auf die Finanzierung erneuerbarer Energien konzentrieren würden. Triodos habe mit seinen Investitionen in Wind- und Solarenergie Pionierarbeit geleistet und technologische Innovationen gefördert. Heutzutage seien erneuerbare Alternativen zu fossilen Brennstoffen gängige und bewährte Energiequellen. Der Triodos Energy Transition Europe Fund spiele seit langem eine wichtige Rolle bei der Finanzierung von Projekten in der bebauten Umwelt in Europa. Der Schwerpunkt liege dabei auf Unternehmen, die Lösungen für den Wärmebedarf durch Wärmepumpen und deren Nutzung anbieten würden. (02.03.2023/ac/a/m)