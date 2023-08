Die 96 Gigawatt würden etwa den beschriebenen zehn Prozent weltweit eingesetzter Wärmepumpen im Jahr 2021 entsprechen. China werde den Wärmepumpenmarkt dominieren mit einem globalen Anteil am Wärmepumpenabsatz von rund einem Drittel (102 GW). "Hervorzuheben ist, dass sich das Wachstum bis 2030 neben China auch aus den zwei weiteren Märkten Europa und Nordamerika konstituiert. Das setzt allerdings voraus, dass die notwendigen Investitionen und versprochenen Verpflichtungen via politischer Fördermaßnahmen eingehalten werden", meine Wagner.



Die größten Hürden würden dabei die hohen Anfangsinvestitionen für Wärmepumpen darstellen. Im Durchschnitt koste eine Wärmepumpe das Doppelte einer Gasheizung. Viele Haushalte würden nicht über die notwendige Liquidität verfügen, um die hohen Anfangsinvestitionen in Wärmepumpen zu finanzieren. "Dies bremst das Wachstum, obwohl die Haushalte über die gesamte Lebensdauer im Durchschnitt weniger Energiekosten schultern müssen. Der Einsatz von Wärmepumpen im großen Stil erfordert daher die Beseitigung solcher Hürden, zum Beispiel durch stärkere Subventionen", so Wagner.



Die wichtigsten Treiber für den Einsatz von Wärmepumpen fasse Wagner abschließend zusammen:



- Subventionen (Positivanreiz)



- Verbote von Heizungen, die ausschließlich mit fossilen Brennstoffen betrieben würden. Dies sei in 17 europäischen Ländern bereits der Fall (Negativanreiz).



- Der Ukraine-Konflikt und die beschlossenen Sanktionen gegen Russland hätten die Gas- und Energiepreise zeitweise auf Rekordhöhen ansteigen lassen. Das habe den Ausbau von effizienten, nicht fossilen Heizsystemen begünstigt.



- Der Ukraine-Konflikt habe insbesondere in Europa die Abhängigkeit der Wirtschaft von fossilen Energieträgern aus Russland vor Augen geführt. Der verstärkte Einsatz von Wärmepumpen trage dazu bei, diese Abhängigkeit von Importen fossiler Energien zu reduzieren. (07.08.2023/ac/a/m)





