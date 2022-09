Würden sich die europäischen Zentralbanken im Panikmodus befinden? Offenbar würden sie alle ungeduldig, wie die mutigen Entscheidungen der schwedischen Riksbank, die Zinsen um 100 Basispunkte anzuheben, und der Schweizerischen Nationalbank, die Leitzinsen um 75 Basispunkte zu erhöhen, gezeigt hätten. Ungeachtet dessen habe sich die SEK im Gefolge dieser Entscheidungen gegenüber dem EUR stark abgeschwächt, während der CHF gegenüber dem Euro auf neue Mehrjahrzehnthochs angestiegen sei. Die Währungsspannungen würden zunehmen.



Der JP Morgan FX Volatility-Index schlage nach oben aus. Die Entscheidung der Bank of England für eine bescheidene und maßvolle Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte habe neben einem unkontrollierten Abrutschen des GBP für Aufruhr auf dem Gilt-Markt gesorgt. Dieser doppelte Schlag scheine Folgen zu haben. Die finanzpolitischen Initiativen der Regierung Truss würden die Gilt-Anleger in der Tat sehr beunruhigen. Zweijährige Gilt-Anleihen seien um mehr als 40 Basispunkte gestiegen und hätten am Freitag bei 3,90% geschlossen.



Zehnjährige Gilts hätten einen Rückgang von 33 Basispunkten hinnehmen müssen und 33 Basispunkte höher bei 3,82% geschlossen, womit sie die zehnjährigen US-Zinsen durchgebrochen seien. Zu Beginn der Woche beschleunige sich der Ausverkauf mit zehnjährigen Gilts, die 4,12% erreichen würden. Das britische Amt für Schuldenmanagement (DMO) sei ratlos, der Markt noch mehr. EUR/GBP dürfte den Widerstand von 0,95 testen, während Cable (GBP/USD) sich der Parität nähere. Der Dollar-Index (DXY) liege bei 113,75 und strebe der 120er Marke zu.



Gleichzeitig tendiere der USD/CNY, der heute bei 7,16 notiere, stetig und munter in Richtung der doppelten Höchststände, die in den Jahren 2019 und 2020 bei 7,19 gebildet worden seien. Welches Ziel habe die People's Bank of China (PBOC)? Lindere ein USD/CNY-Kurs von 7,50 oder 8,00 die Auswirkungen des Immobiliendebakels und das Stop-and-Go-Verhalten der Industrie in Verbindung mit der Nullzins-Politik? Die Devisenergebnisse aus dem "Ruiniere deinen Nachbarn"-Ansatz würden zunehmen. Die Abwertung der eigenen Währung neben der Verabschiedung von Maßnahmen zum Schutz der heimischen Wirtschaftsstruktur sei häufig Ausdruck einer Post-COVID-Weltordnung. Die Vorrangstellung des USD werde bekräftigt. Die Glaubwürdigkeit des USD als sicherer Hafen erhalte Auftrieb.



Die Zahl der Währungen, die unter der anhaltenden USD-Stärke zu schwächeln beginnen würden, nehme zu. Im Mittelpunkt stehe die Reaktion der FED auf die Leitzinsen, die die meisten OECD-Zentralbanken in ihrer Entschlossenheit überrascht zu haben scheine. Die vom Markt implizierten Leitzinsen würden auf ein Niveau zwischen 4,50% und 5,00% im Frühjahr 2023 hindeuten. Die politische Divergenz zwischen der FED und einer wachsenden Zahl von Zentralbanken sei eine Tatsache. "Der USD ist unsere Währung, aber er ist Euer Problem", habe John Connally als Finanzminister 1971 gewitzelt. Unter Nixon habe er den Ausstieg aus Bretton Woods verhandelt, um Währungs- und protektionistische Handelsfragen zu regeln. Am Ende habe der USD um etwa 20% abgewertet und die Spannungen hätten abgenommen.



Heute sei festzustellen, dass die Ungleichgewichte erst langsam sichtbar würden. Ungleichgewichte, die aufgrund unterschiedlicher finanz- und geldpolitischer Entscheidungen zunehmen würden. Es sei zu erwarten, dass die höhere Volatilität der Zinssätze und Aktien, an die man sich gewöhnt habe, auf die Devisenmärkte übergreifen werde. Währungsvolatilität und Währungsspiele seien wieder da. Es sei zu erwarten, dass die G7- oder G19-Gipfel (ohne Russland) die Orte sein würden, an denen durch Koordinierung und mögliche Vereinbarungen versucht werde, die Auswirkungen der politischen Divergenzen zu begrenzen. Bis die Regierenden sich dazu durchringen könnten, sei es noch ein weiter Weg. In der Zwischenzeit: Man sollte sich anschnallen. (27.09.2022/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Auf Ersuchen des Finanzministeriums stoppte die Bank of Japan am vergangenen Donnerstag, dem 22. September, den Kursverfall des japanischen Yen gegenüber dem USD, so Peter De Coensel, CEO DPAM.Die Marktintervention sei erfolgt, nachdem die Zentralbank mitgeteilt habe, dass sie an ihrer extrem akkommodierenden Geldpolitik nichts ändern werde. Der USD/JPY sei um etwa 3,7% von 145,85 auf einen Tiefstand von 140,35 geraten. Zum Ende der Woche habe der USD/JPY bei 143,31 geschlossen und damit den Ruf bestätigt, dass Devisenmarktinterventionen wenig Wirkung zeigen würden. Insbesondere einzelne Devisenmarktinterventionen der Zentralbank, die darauf abzielen würden, das Tempo der Abwertung zu verlangsamen oder umzukehren, könnten nur dann Wirkung zeigen, wenn kurz darauf eine Änderung der offiziellen Geldpolitik oder andere Maßnahmen folgen würden.Kuroda, der derzeitige Vorsitzende der Bank of Japan (BoJ), beende seine Amtszeit im April 2023. Überlasse er die Entscheidung, sich von der Steuerung der Zinskurve zu verabschieden, seinem Nachfolger? Oder bastele er an der Zinskurvensteuerung (YCC) herum, indem er den 0- bis 5-jährigen Teil der Zinskurve statt des 0- bis 10-jährigen Teils steuere? Japans Devisenreserven würden sich auf stolze 1,175 Billionen USD belaufen. Wenn Japan diese Reserven nicht aufbrauchen wolle, müsse es USD durch den Verkauf von US-Staatsanleihen aufnehmen und anschließend USD verkaufen, um den Yen zu stützen. Die Gesamtinflation liege bei 3,00%, die Kerninflation bei 1,6%. Beide müssten mindestens drei Monate lang über diesen Werten liegen, um die BoJ zu einer Änderung ihrer Politik zur Steuerung der Renditekurve zu veranlassen.