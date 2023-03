Die Daten von "The Economist" würden zeigen, dass die meisten EM-Währungen derzeit relativ günstig bewertet seien. Der Südkoreanische Won und die Indische Rupie seien zum Beispiel um 19,6 Prozent beziehungsweise 41,2 Prozent unterbewertet. Und ein Big Mac in Südafrika oder auf den Philippinen sei rund 34 Prozent billiger, als zu erwarten wäre. Noch günstiger seien die Indonesische Rupiah und der Taiwan-Dollar. Zu den wenigen Ausnahmen gehöre der relativ teure Argentinische Peso. Hierbei handle sich jedoch nicht um eine freie Währung.



Die historische Betrachtung zeige, dass die Währungsbewertungen oft an die Marktentwicklung angelehnt gewesen seien. Im Jahr 2001 seien viele EM-Währungen zum Beispiel noch unterbewertet gewesen. In den darauf folgenden zehn Jahren hätten EM-Aktien und -Anleihen einen erheblichen Zuwachs verbucht. Das habe vor allem an der massiven Nachfrage nach Rohstoffen aus China gelegen, das damals aggressive Wachstumsziele von 10 Prozent pro Jahr verfolgt habe. Dies habe umfangreiche ausländische Direktanlagen und Mittelzuflüsse in EM-Aktien, -Anleihen und -Währungen zur Folge gehabt.



Im Juni 2011 seien die meisten EM-Währungen dagegen überbewertet gewesen. Grund dafür sei der Rohstoff-Superzyklus des vorangegangenen Jahrzehnts gewesen, der für eine Währungsaufwertung in Ländern wie Brasilien, Kolumbien und Südafrika gesorgt habe. Die überbewerteten Währungen hätten letztendlich zu einer breiteren makroökonomischen Verschlechterung geführt. Als Folge hätten EM-Aktien und -Anleihen zwischen 2011 und 2022 eine äußerst schwache Wertentwicklung verzeichnet.



Auch jetzt seien die Erwartungen an die Emerging Markets aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage noch niedrig: Die Inflation sei hoch, das chinesische Wachstum habe sich verlangsamt und ein neuer Rohstoff-Superzyklus sei unwahrscheinlich. Die attraktiv bewerteten Währungen würden jedoch günstige Bedingungen schaffen, damit EM-Länder und -Unternehmen die Herausforderungen inmitten einer Verlagerung der Risiken bewältigen könnten. Nach dem vergangenen Jahrzehnt biete sich Anlegern mit den heutigen Währungsniveaus deshalb eine gute Ausgangslage, um sich dem Aufbau eines sorgfältig zusammengesetzten Portfolios aus EM-Aktien und -Anleihen mit attraktivem Erholungspotenzial zu widmen. (23.03.2023/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Anleger in den Emerging Markets (EM) mussten rund ein Jahrzehnt lang eine schwache Wertentwicklung hinnehmen, doch nun könnte eine Trendwende bevorstehen, so Sammy Suzuki, Head – Emerging Markets Equities, und Christian DiClementi, Lead Portfolio Manager – Emerging Market Debt von AB.Denn aktuell bewerte der sogenannte Big-Mac-Index von "The Economist" die Währungen in EM-Ländern so günstig wie vor Beginn der EM-Aktien- und -Anleihenrally vor 20 Jahren. Der Index sei laut Worten des Urhebers zwar ein "nicht ernst gemeinter Leitfaden, um zu prüfen, ob Währungen auf dem richtigen Niveau liegen", er biete als Kaufkraft-Indikator jedoch einen interessanten Orientierungspunkt für Investoren.