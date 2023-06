Die Macht von Chancer nutzen

Der bestehende Glücksspiel- und Wettmarkt ist ein Beweis für das enorme Umsatzpotenzial. Mit seinem nutzerzentrierten und dezentralen Ansatz hat Chancer die Chance, einen beträchtlichen Marktanteil zu erobern. Da Chancer eine Alternative zu den traditionellen Wettbüros bietet, dürfte es sowohl erfahrene Investoren als auch Neulinge ansprechen, die sich von seinem Wachstumspotenzial angezogen fühlen. Die bewährten Einnahmemodelle und die Attraktivität einer disruptiven und transparenten Wettplattform dürften das Potenzial für die Marktakzeptanz zudem mit Sicherheit erhöhen.



Immutable, eine Entwicklerplattform für Web3-Spiele, ist eine Partnerschaft mit Polygon Labs, einem Blockchain-Protokoll, eingegangen, um die Entwicklung von Web3-Spielen zu beschleunigen. Mit der Integration von Polygons Zero Knowledge-Technologie will Immutable das Onboarding für Spielestudios und Entwickler vereinfachen. Die Zusammenarbeit von Immutable mit Polygon bietet Unternehmen eine Lösung, die die Markteinführung beschleunigt und den Endnutzern Zugang zu einem großen und liquiden Ökosystem bietet.



Robbie Ferguson, Präsident und Mitbegründer von Immutable, erklärte, dass die Partnerschaft die führende Spieleplattform Web3 mit der zkEVM-Technologie von Polygon kombiniert und so ein Ethereum-zentriertes Ökosystem für Spiele schafft. Er betonte das Ziel, Web3 in den Mainstream zu bringen und Millionen von Menschen weltweit digitales Eigentum zu ermöglichen.



Wie Chancer ist auch Polygons Immutable-Partnerschaft ein Web3-Projekt, das sich mit den fehlenden Eigentumsrechten der Spieler befasst und darauf abzielt, die Spieler zu befähigen und Eigentum zur Norm und nicht zur Ausnahme in der Branche zu machen.



Als dezentralisierte App für Wettmärkte arbeitet Chancer mit seinem nativen Token, $CHANCER. Dieser native Token treibt die Plattform an und ermöglicht es den Nutzern, zu wetten und an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen. Der Wert des CHANCER-Tokens kann steigen, wenn Chancer in der Wettindustrie an Zugkraft und Popularität gewinnt. Investoren, die den Nutzen und Wert von CHANCER erkennen, können von den potenziellen finanziellen Gewinnen profitieren, die mit dem Wachstum der Plattform verbunden sind.



Dank seines disruptiven und nutzerzentrierten Ansatzes stellt Chancer eine überzeugende Gelegenheit für Krypto-Investoren dar und der Presale des CHANCER-Tokens versetzt die Krypto-Community berechtigterweise in Aufregung. Die Zukunft sieht vielversprechend aus, wenn Chancer seine Mission, die Wettbranche zu revolutionieren, weiterverfolgt.



Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie gibt Chancer den Nutzern mehr Möglichkeiten, bietet finanzielle Chancen, belohnt aktive Teilnahme und sorgt für Transparenz und Fairness.



Dank seiner Multifunktionalität und seines Potenzials für die Marktakzeptanz ist Chancer gut positioniert, um eine führende Rolle im Bereich der Krypto-Spielsektoren und Wettmärkte einzunehmen. (15.06.2023/ac/a/m)



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Chancer, die weltweit erste dezentralisierte App für Wettmärkte, hat seinen mit Spannung erwarteten Presale mit einem fulminanten Start eingeleitet. In die Wege geleitet wurde der Chancer Presale von den Brüdern Paul und Adam Kelbie. Chancer will die Wettbranche umkrempeln, indem es den Nutzern die Möglichkeit gibt, das Potenzial der Blockchain-Technologie zu nutzen., bietet Chancer eine aufregende Gelegenheit für Krypto-Investoren, die eine einzigartige und multifunktionale Plattform suchen. Chancer hebt sich vom überfüllten Krypto-Wettsektor ab, indem es mehr als nur Sportwetten anbietet. Während viele Konkurrenten ihre Plattformen auf Sportereignisse beschränkt haben, öffnet Chancer die Türen zu einer breiten Palette von Optionen. Die Nutzer können sich an Wettmärkten beteiligen, die Gesangswettbewerbe, freundschaftliche Wetten unter Gleichgesinnten und Kollegen und sogar spekulative Prognosen wie die erste bemannte Mission zum Mars umfassen. Diese Multifunktionalität und Inklusivität macht Chancer zu einer überzeugenden Wahl für Nutzer, die sich an verschiedenen Veranstaltungen und Aktivitäten beteiligen möchten.Die Vision von Chancer geht weit darüber hinaus, eine reine Wettplattform zu sein. Durch die Übertragung der Macht in die Hände der Nutzer und die Entfernung der traditionellen Wettbüros aus der Gleichung hat Chancer das Potenzial, die Branche, wie wir sie kennen, zu revolutionieren. Dank seines dezentralen Ansatzes und der Nutzung der Blockchain-Technologie gewährleistet Chancer Transparenz, Autonomie und faire Ergebnisse für alle Teilnehmer.Dank seines disruptiven Charakters und seines Engagements für die Selbstbestimmung der Nutzer ist Chancer ein potenzieller zukünftiger Marktführer im Glücksspiel- und Wettbereich.Mit dem Presalestart von Chancer steigt auch die Spannung in der Krypto-Community.Early Adopters und Presale-Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, den nativen Token von Chancer, CHANCER, zu einem extrem niedrigen Kurs zu erwerben.Je mehr Chancer daran arbeitet, die Branche zu verändern und eine breite Akzeptanz zu erreichen, desto mehr könnte der Wert von CHANCER steigen und Investoren eine attraktive Anlagemöglichkeit bieten. Was die Teilnehmer des Presale anbelangt, so ist die Spekulation auf den künftigen Kurs von CHANCER eine interessante Perspektive.Chancer ist mehr als nur eine App für Wettmärkte. Chancer will sich in eine dezentrale autonome Organisation (DAO) verwandeln, die es den Nutzern ermöglicht, sich aktiv an den Entscheidungsprozessen der Plattform zu beteiligen. Durch die Umwandlung in eine DAO wird Chancer seiner Community ein direktes Mitspracherecht bei der Steuerung der Plattform einräumen, was die Transparenz und die Beteiligung der Nutzer weiter erhöht.Dieses dezentralisierte Modell steht im Einklang mit den Kernprinzipien der Blockchain-Technologie und fördert ein gemeinschaftsorientiertes und demokratisches Ökosystem.