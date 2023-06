Börsenplätze Wacker Neuson-Aktie:



Kurzprofil Wacker Neuson SE:



Wacker Neuson (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Programm an Baumaschinen und -geräten, Ersatzteilen und Dienstleistungen an. Seit den Anfängen des Unternehmens 1848 steht die Marke Wacker Neuson für Zuverlässigkeit und Innovationskraft. Mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften, internationalen Fertigungsstandorten und zahlreichen Händlerpartnern ist Wacker Neuson weltweit präsent und immer in der Nähe der Kunden. Unter anderem Unternehmen des Bauhauptgewerbes, des Garten- und Landschaftsbaus, Kommunen und der Industrie setzen auf die innovativen Lösungen von Wacker Neuson. (14.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wacker Neuson habe heute die vom "Aktionär" bereits in Aussicht gestellte überarbeitete mittelfristige Strategieplanung veröffentlicht. Mit seiner "Strategie 2030" gehe der führende Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen davon aus, seinen Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortzusetzen und langfristig Umsatz und Ergebnis deutlich zu steigern. Die Aktie dürfte wieder den Vorwärtsgang einlegen.Bis 2030 solle demnach der Umsatz bei Wacker Neuson auf 4 Milliarden Euro wachsen, nach 2,25 Milliarden Euro im zurückliegenden Geschäftsjahr 2022. Das entspreche einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumserwartung (CAGR) von 8 Prozent, was dem durchschnittlichen Wachstum des Unternehmens der vergangenen Jahre entspreche. Dabei seien ausschließlich organische Wachstumstreiber in die strategischen Szenarien einbezogen worden. Das Unternehmen sehe sich aber auch für attraktive Akquisitionsmöglichkeiten gut aufgestellt und wolle diese jederzeit wahrnehmen.Dabei solle die EBIT-Marge von 9,0 Prozent im Jahr 2022 auf nachhaltig über 11 Prozent in den kommenden Jahren ansteigen. Dies wiederum basiere unter anderem auf der erfolgreichen Fortführung von Effizienzmaßnahmen, die bereits in den zurückliegenden Quartalen zu einer spürbaren Verbesserung der Ergebnismargen geführt hätten. Entsprechend sei Vorstand Karl Tragl zuversichtlich, das angestrebte EBIT-Margenniveau von 11 Prozent bereits vor 2030 etablieren zu können. "Mit der Strategie 2030 zeigen wir unseren Investoren, wie sich das Wachstum der Wacker Neuson Group in den kommenden Jahren perspektivisch gestalten soll", so Tragl.Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Wacker Neuson befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link