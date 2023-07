Tradegate-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

22,85 EUR -1,08% (21.07.2023, 15:57)



XETRA-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

22,95 EUR -1,08% (21.07.2023, 15:45)



ISIN Wacker Neuson-Aktie:

DE000WACK012



WKN Wacker Neuson-Aktie:

WACK01



Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WAC



NASDAQ OTC-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WKRCF



Wacker Neuson (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Programm an Baumaschinen und -geräten, Ersatzteilen und Dienstleistungen an. Seit den Anfängen des Unternehmens 1848 steht die Marke Wacker Neuson für Zuverlässigkeit und Innovationskraft. Mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften, internationalen Fertigungsstandorten und zahlreichen Händlerpartnern ist Wacker Neuson weltweit präsent und immer in der Nähe der Kunden. Unter anderem Unternehmen des Bauhauptgewerbes, des Garten- und Landschaftsbaus, Kommunen und der Industrie setzen auf die innovativen Lösungen von Wacker Neuson. (21.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) unter die Lupe.Beim deutschen Hersteller von Baumaschinen und -geräten laufe es mittlerweile deutlich besser. Nach den überabeiteten Mittelfristzielen habe Wacker Neuson nun auch die Jahresprognose angehoben. Der Halbjahresbericht am 8. August könnte weitere interessante Neuigkeiten mit sich bringen, u.a. im Hinblick auf die regionale Entwicklung. Die Analysten würden für die Wacker Neuson-Aktie deutliches Kurspotenzial sehen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.07.2023)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Folgende Aktien, die in diesem Video besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR: Eckert & Ziegler, Medios, Wacker Neuson, AIXTRON.Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Wacker Neuson-Aktie: