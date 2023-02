Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Wacker Neuson SE:



Wacker Neuson (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Programm an Baumaschinen und -geräten, Ersatzteilen und Dienstleistungen an. Seit den Anfängen des Unternehmens 1848 steht die Marke Wacker Neuson für Zuverlässigkeit und Innovationskraft. Mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften, internationalen Fertigungsstandorten und zahlreichen Händlerpartnern ist Wacker Neuson weltweit präsent und immer in der Nähe der Kunden. Unter anderem Unternehmen des Bauhauptgewerbes, des Garten- und Landschaftsbaus, Kommunen und der Industrie setzen auf die innovativen Lösungen von Wacker Neuson. (20.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz aller Herausforderungen habe Wacker Neuson in den ersten neun Monaten 2022 von Quartal für Quartal stark wachsen und die Profitabilität verbessern können. Gehe es nach den Analysten, dürfte der Baumaschinenhersteller mit den Zahlen für das Gesamtjahr 2022 diesen Trend bestätigen. Dank prall gefüllter Auftragsbücher dürfte auch der Ausblick nicht enttäuschen.Wacker Neuson habe den Umsatz in den ersten neun Monaten um rund 18 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro gesteigert. Impulse hätten vor allem die großen europäischen Baumaschinenmärkte Großbritannien und Frankreich sowie der Bereich Landwirtschaftsmaschinen geliefert. Das Ergebnis sei zwar weiter von Problemen bei den Lieferketten und hohen Material-, Energie- und Logistikkosten belastet worden. Doch der Baumaschinenhersteller bekomme die steigenden Kosten immer besser in den Griff.Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe mit 144,6 Millionen Euro auf Vorjahresniveau gelegen. Die EBIT-Marge habe mit 8,8 Prozent aber gegenüber dem ersten Halbjahr weiter verbessert werden können. Für das Gesamtjahr 2022 erwarte Vorstand Karl Tragl bei Umsätzen zwischen 1,9 und 2,1 Milliarden Euro eine EBIT-Marge zwischen 9,0 und 10,0 Prozent.Analysten würden das Unternehmen auf Kurs sehen: Das Bankhaus Metzler habe die Kaufempfehlung bereits vor zwei Wochen mit einem Kursziel von 25 Euro bestätigt. Analyst Stephan Bauer habe seine Umsatz- und Ergebnisprognosen erhöht. Er habe dies unter anderem mit Preiserhöhungen, einer besseren Abarbeitung des Auftragsbestands und Währungseffekten begründet.Selbst bei Kepler Cheuvreux ("reduce" mit Kursziel 16) werde mit einem soliden Schlussquartal gerechnet. Dabei dürfte das Unternehmen über ihren bisherigen Erwartungen abschneiden. Die Experten hätten daher zwar ihre Annahmen angehoben, würden die voraussichtlich bessere Geschäftsentwicklung in 2023 jedoch schon im Aktienkurs eingepreist sehen.Die Analysten von Berenberg ("buy") hätten den fairen Wert Ende der vergangenen Woche von 22 auf 27 Euro angehoben. Steigende Einkaufsmanagerindices in Europa habe Analyst Tore Fangmann als Zeichen eines sich verbessernden konjunkturellen Umfelds gewertet. Er habe die Schätzungen für den Umsatz von 2022 bis 2024 und für die operative Profitabilität (EBIT) im laufenden Jahr erhöht. Die angespannten Lieferketten dürften sich lockern und niedrigpreisige Auftragsbestände des Baumaschinenherstellers abgearbeitet werden, habe die Begründung gelautet.Ein Blick auf den Chart zeige: Bei Wacker Neuson würden sich die Bullen mehr und mehr durchsetzen. Die Aktie habe sich bereits deutlich von Tiefstständen aus dem Herbst 2022 lösen können. Nachdem nun auch das August-Hoch überwunden worden sei, deute aus charttechnischer Sicht einiges auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends Richtung 23,20 Euro hin.Liefere der Vorstand Mitte März dann auch die entsprechenden Zahlen für 2022 und falle dabei vor allem der Ausblick nicht zu pessimistisch aus, sollte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung im Anschluss auch über diese Marke hinaus fortsetzen können."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 20.02.2023)