Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 5.500 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2020 lag der Umsatz bei 1,6 Mrd. Euro. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (25.11.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse der Privatbank Berenberg:Tore Fangmann, Analyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baumaschinenspezialisten Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF), senkt aber das Kursziel von 29 auf 22 Euro.Der Münchner Konzern sei in der Spur, um das diesjährige Umsatzziel zu übertreffen, so der neu zuständige Analyst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Fangmann habe die gute Auftragssituation, die Positionierung bei Agrarmaschinen und die wachsende Präsenz in Amerika gelobt. Das Kursziel habe er jedoch wegen höherer Zinssätze und der Marge, die langsamer steige, gesenkt.Tore Fangmann, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Wacker Neuson-Aktie bestätigt und das Kursziel von 29 auf 22 Euro. Reduziert. (Analyse vom 25.11.2022)Börsenplätze Wacker Neuson-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:17,11 EUR +0,18% (25.11.2022, 11:58)