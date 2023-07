Börsenplätze Wacker Neuson-Aktie:



Kurzprofil Wacker Neuson SE:



Wacker Neuson (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Programm an Baumaschinen und -geräten, Ersatzteilen und Dienstleistungen an. Seit den Anfängen des Unternehmens 1848 steht die Marke Wacker Neuson für Zuverlässigkeit und Innovationskraft. Mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften, internationalen Fertigungsstandorten und zahlreichen Händlerpartnern ist Wacker Neuson weltweit präsent und immer in der Nähe der Kunden. Unter anderem Unternehmen des Bauhauptgewerbes, des Garten- und Landschaftsbaus, Kommunen und der Industrie setzen auf die innovativen Lösungen von Wacker Neuson.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der überarbeiteten mittelfristigen Strategieplanung werde Wacker Neuson auch für das laufende Geschäftsjahr optimistischer. Nach einem positiven Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr habe der Baumaschinenhersteller das Jahresziel für den Umsatz die Spanne für die operative Marge angehoben. Die Aktie lege wieder der Vorwärtsgang ein."Gut möglich, dass der Vorstand seinen konservativen Ausblick mit dem Q2-Zahlen im August etwas überarbeitet", habe "Der Aktionär" zuletzt Anfang Juli erklärt. Firmenlenker Karl Tragl habe reagiert: An beiden Enden der Umsatzzielspanne würden mit 2,5 bis 2,7 Milliarden Euro nun jeweils 200 Millionen Euro mehr erwartet. Die Spanne für die Marge für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe der Vorstand jeweils um einen halben Prozentpunkt auf zehn bis elf Prozent hochgeschraubt. Zudem sollten dieses Jahr statt 120 nun 140 Millionen Euro investiert werden.Der mittelfristige Ausblick mache ebenfalls Lust auf mehr: Bis zum Jahr 2030 wolle Wacker Neuson den Umsatz von 2,25 Milliarden in 2022 auf vier Milliarden Euro steigern. Die EBIT-Marge solle dabei von 9,0 Prozent im Vorjahr auf nachhaltig über elf Prozent anziehen. Der Gewinn je Aktie könnte damit auf über 4,00 Euro je Aktie klettern. Für 2022 habe ein Wert von 2,10 Euro je Aktie zu Buche gestanden."Der Aktionär" setzt im Real-Depot und im "Aktionär"-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 13.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Wacker Neuson befinden sich in Real-Depots der Börsenmedien AG.