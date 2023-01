Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Wacker Neuson (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Programm an Baumaschinen und -geräten, Ersatzteilen und Dienstleistungen an. Seit den Anfängen des Unternehmens 1848 steht die Marke Wacker Neuson für Zuverlässigkeit und Innovationskraft. Mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften, internationalen Fertigungsstandorten und zahlreichen Händlerpartnern ist Wacker Neuson weltweit präsent und immer in der Nähe der Kunden. Unter anderem Unternehmen des Bauhauptgewerbes, des Garten- und Landschaftsbaus, Kommunen und der Industrie setzen auf die innovativen Lösungen von Wacker Neuson.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Wacker Neuson baggere sich weiter aus der Talsohle. Der seit dem Frühjahr gültige Abwärtstrend bei 17 Euro sei bereits überwunden worden. Gelinge nun auch der nachhaltige Sprung über den horizontalen Widerstand bei 18 Euro, wäre der Weg nach oben Richtung 20/22 Euro aus charttechnischer Sicht geebnet.Frische Details zur operativen Entwicklung gebe es vom Spezialisten für Baugeräte und Baumaschinen offiziell erst Ende März, erste Eckdaten dürften dagegen schon früher über den Ticker laufen. Bei der Vorlage der 9-Monatszahlen im November 2022 habe Vorstand Karl Tragl von einer hohen Nachfrage seitens der Kunden und einem Auftragsbestand gesprochen, der "weit ins zweite Halbjahr 2023 hineinreicht".Der Umsatz habe nach neun Monaten um rund 18 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro zugelegt. Impulse hätten vor allem die großen europäischen Baumaschinenmärkte Großbritannien und Frankreich sowie der Bereich Landwirtschaftsmaschinen geliefert. Das operative Ergebnis sei zwar weiter von Problemen bei den Lieferketten und hohen Material-, Energie- und Logistikkosten belastet worden. Das EBIT habe mit 144,6 Millionen Euro daher auf Vorjahresniveau gelegen.Habe der Baumaschinenhersteller in den letzten drei Monaten des abgelaufenen Jahres die steigenden Kosten und die Material- und Komponentenknappheit in den Griff bekommen, dürften die Planvorgaben für das abgelaufene Geschäftsjahr, die Umsätze zwischen 1,9 und 2,1 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge zwischen 9,0 und 10,0 Prozent vorsähen, erreicht worden sein.Erreiche die Gesellschaft die Planvorgaben für 2022 und falle der Ausblick auf das neue Jahr (vor allem) ergebnisseitig aufgrund der weiterhin vergleichsweise hohen Herstellungskosten nicht zu verhalten aus, würde die mit einem 2023er KGV von 9 günstig bewertete Aktie die eingangs aufgezeigten charttechnischen Signale auch fundamental bestätigen."Der Aktionär" setzt im Real-Depot auf steigende Kurse, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Wacker Neuson-Aktie. (Analyse vom 23.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Wcker Neuson befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".