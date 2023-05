Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

132,05 EUR -0,26% (04.05.2023, 10:47)



XETRA-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

132,25 EUR -0,34% (04.05.2023, 10:34)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



NASDAQ OTC-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (04.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Münchner Spezialchemie-Konzern Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) hat zu Jahresbeginn deutliche Rückgänge hinnehmen müssen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Weil die verkauften Mengen und die Preise zurückgegangen seien, sei der Umsatz im ersten Quartal um 16 Prozent auf 1,74 Mrd. Euro gesunken. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) sei um 56 Prozent auf 281 Mio. Euro eingebrochen. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 147 Mio. Euro geblieben, nach knapp 403 Mio. ein Jahr zuvor. "Wie erwartet haben sich der Bestandsabbau unserer Kunden und das zurückhaltende Bestellverhalten im ersten Quartal in unseren Zahlen niedergeschlagen", habe Unternehmenschef Christian Hartel gesagt. "In allen Geschäftsbereichen haben wir daher weniger verkauft als vor einem Jahr."Analysten hätten relativ gelassen reagiert. Schließlich habe der Konzern die Börse nach dem Rekordjahr 2022 bereits auf ein schwächeres 2023 eingestellt. Zudem habe sich Hartel zuversichtlich gezeigt, dass die Talsohle beim Bestandsabbau der Kunden nun durchschritten sein könnte. "Im März haben alle unsere Geschäftsbereiche höhere Umsätze erzielt als noch zu Jahresbeginn", habe der Vorstandschef erläutert, aber gleichzeitig hinzugefügt: "Ein klares Signal für ein deutlich stärkeres zweites Quartal ist jedoch noch nicht im Markt abzulesen, auch nicht aus China."Die Kunden hätten weiter sehr kurzfristig bestellt. Wacker Chemie setze daher weiter auf das zweite Halbjahr, um seine Ziele zu erreichen. Diese sähen vor, dass das EBITDA schlimmstenfalls um fast die Hälfte auf 1,1 bis 1,4 Mrd. Euro einknicken und der Umsatz um bis zu knapp 15 Prozent auf 7 bis 7,5 Mrd. Euro zurückgehen dürfte. Auch die Mittelfristziele seien bestätigt worden. Bis 2030 sollten die Einnahmen auf mehr als 10 Mrd. Euro steigen und somit rund doppelt so schnell wachsen wie im historischen Schnitt. Die EBITDA-Marge solle dann bei über 20 Prozent liegen. Ein wesentlicher Baustein, um diese Ziele zu erreichen, seien höhere Investitionen, die sich weltweit auf mehr als 40 verschiedene Projekte verteilen würden, so Hartel. Im Geschäftsjahr steigen diese auf rund 650 Mio. Euro (2022: 547 Mio. Euro), so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 17/2023)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: