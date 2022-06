Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

141,75 EUR -6,34% (23.06.2022, 12:00)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

141,95 EUR -5,84% (23.06.2022, 12:15)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (23.06.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie: Überarbeitete Jahresprognose im Fokus - AktienanalyseBeim Spezialchemiekonzern Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) laufen die Geschäfte weiter glänzend, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im zweiten Quartal dürfte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bei etwa 600 Mio. Euro liegen, habe das Unternehmen vergangene Woche mitgeteilt. Nach sechs Monaten stünden damit bereits mehr als 1,2 Mrd. Euro auf der Habenseite. Vor diesem Hintergrund werde man in den kommenden Wochen seine Ergebnisprognose für 2022 überarbeiten und nach oben anpassen, so der Konzern. "Dabei werden sowohl die gegenwärtig anhaltend starke Nachfrage als auch die Risiken aus den steigenden Energie- und Rohstoffpreisen sowie den geopolitischen Entwicklungen berücksichtigt", habe es in der Mitteilung weiter geheißen. Wacker werde seine überarbeitete Jahresprognose nach derzeitiger Planung im Rahmen des Halbjahresberichtes am 28. Juli veröffentlichen.Ganz überraschend kämen die guten Nachrichten nicht: Darauf, dass das bisherige Gewinnziel von 1,2 bis 1,5 Mrd. Euro zu vorsichtig formuliert sei, habe UBS-Analyst Geoff Haire schon in seiner Bewertung des Jahresauftakts hingewiesen. Mit der Ankündigung des Konzerns sehe er seine jüngsten Einschätzungen nunmehr bestätigt. Sollten die Polysiliziumpreise auf dem Niveau des ersten Halbjahres bleiben und gleichzeitig die Rohstoffpreise nicht weiter anziehen, könnte das obere Ende der neuen Prognose für den operativen Gewinn bei über zwei Mrd. Euro liegen. Selbstredend, dass Haire seine Kaufempfehlung bestätigt habe. Den fairen Wert sehe er unverändert bei 205 Euro - ein Aufschlag von rund 36 Prozent auf den aktuellen Kurs.Ob die Erwartungen erfüllt würden und Vorstandschef Christian Hartel die bereits gut gelaufene Aktie damit weiter antreiben könne, werde sich in ein paar Wochen zeigen. (Ausgabe 24/2022)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: