Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

99,64 EUR -1,15% (29.01.2024, 09:36)



Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

98,70 EUR -1,74% (29.01.2024, 09:24)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (29.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Die Liste der Belastungsfaktoren bei Wacker sei lang: Sinkende Absatzpreise, hohe Lagerbestände bei Kunden, steigende Energiekosten und Unsicherheiten in China. Wenngleich die Q3-Zahlen (Umsatz: -29%, EBITDA -67%) vertretbar gewesen seien und die Ziele 2023 wohl erreicht würden, würden für 2024 Fragezeichen bleiben.Am 12. März lege das Management die Zahlen für 2023 vor. Hier dürften die Ziele (Umsatz: 6,5 bis 6,8 Mrd. Euro, EBITDA: 0,8 bis 0,9 Mrd. Euro) nach der Prognosesenkung vom Juli 2023 erreicht werden. Spannender werde es beim Ausblick für das aktuelle Geschäftsjahr. Die Experten seien vorsichtig und sähen aktuell nur leichte Verbesserungen. Während zumindest die Lagerbestände bei Kunden in der zweiten Jahreshälfte 2024 sinken sollten, werde das Geschäft mit China nach Meinung der Experten unverändert mit Unsicherheiten behaftet bleiben. In Q3 2023 habe Wacker einen starken Rückgang im Asien-Geschäft verzeichnet. Durch den weltweiten Ausbau von Solaranlagen werde aber mittelfristig kein Weg am Solarsilizium vorbeiführen.Die Belastungsfaktoren dürften noch weit ins Jahr 2024 hinein reichen und ungeachtet der starken Aufstellung von Wacker den Kurs belasten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: