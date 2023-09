Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

133,75 EUR -0,52% (14.09.2023, 09:33)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

133,60 EUR -0,48% (14.09.2023, 09:32)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (14.09.2023/ac/a/d)





München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Wacker Chemie AG weiter ab:Die Shortseller des Hedgefonds Marshall Wace LLP lassen ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Münchner Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) die Offenlegungsschwelle unterschreiten.Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 12.09.2023 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,59% auf 0,49% der Wacker Chemie-Aktien gekürzt.Die Leerverkäufer der Hedgefonds halten derzeit die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Wacker Chemie AG:0,49% Marshall Wace LLP (12.09.2023)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,31% der Wacker Chemie-Aktien.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: