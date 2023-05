Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (22.05.2023/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Niedrigere Absatzpreise und der Lagerabbau bei Kunden hätten Wacker Chemie die erwarteten Rückgänge bei den Q1-Zahlen 2023 beschert. Der Umsatz sei gegenüber dem starken Vorjahresquartal um 16% auf 1,74 Mrd. Euro gesunken und das Nettoergebnis habe nur noch bei 147 Mio. Euro gelegen (Q1 2022: 403 Mio. Euro). Die Entwicklung bestätige die zurückhaltende Prognose des Managements für 2023. Das Potenzial für eine positive Überraschung in den nächsten Quartalen sei begrenzt, selbige sei aber auch nicht ausgeschlossen.Für das Gesamtjahr 2022 habe Wacker trotz Lieferkettenengpässen sowie Energiepreissteigerungen neue Rekordwerte präsentiert. Die Normalisierung bei den Absatzpreisen lasse nun aber ungeachtet des verbesserten Produktmixes zunächst keine weiteren Umsatzzuwächse zu. Für 2023 liege die prognostizierte Umsatzrange bei 7,0 bis 7,5 Mrd. Euro. 2022 seien über 8,2 Mrd. Euro eingefahren worden. Noch deutlicher zeige sich die Absatzpreisentwicklung in den Margen und damit im Ergebnis. Die EBITDA-Marge von 25,4% aus 2022 solle deutlich zusammen schmelzen. Unter Berücksichtigung der laut Unternehmensangaben auf 450 Mio. Euro (GJ 2022: 402,1 Mio. Euro) steigenden Abschreibungen hätten die Experten ihre jüngsten Schätzungen (8/2023) noch einmal etwas nach unten anpassen müssen.Auf Basis der aktuellen Schätzungen dürfte das Aufwärtspotenzial für die Aktie begrenzt sein. Wäre da nicht die Sparte Polysilicon (Umsatzanteil 2022: knapp 28%), in der Polysilizium hergestellt werde, das wiederum in der Solar- und Halbleiterindustrie stark nachgefragt werde. Hier sei es in der Vergangenheit immer wieder zu sprunghafter Nachfrage gekommen, die zu Verknappungen und Preissteigerungen geführt habe. Gerade die Solarindustrie erlebe wieder einen Boom. Dabei würden die Hersteller Maschinen und Bauteile aus China beziehen, die nach Angaben von Marktexperten rund 80% der weltweiten Produktionskapazitäten für die Solartechnik besitzen würden. Die Chinesen wiederum würden Polysilizium benötigen - und Wacker sei der größte ausländische Lieferant von China. 2022 habe Wacker 45% der Gesamtumsätze mit Asien erwirtschaftet. Das würden die Experten zumindest als Fingerzeig werten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: