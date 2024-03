Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

110,05 EUR +6,07% (12.03.2024, 10:44)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

110,20 EUR +5,91% (12.03.2024, 10:59)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (12.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Das lasse aufhorchen: Die in den vergangenen Wochen und Monaten arg gebeutelte Aktie von Wacker Chemie könne im heutigen Handel satte sieben Prozent zulegen. Dabei klinge die heute veröffentlichte Prognose für das laufe de Jahr wenig berauschend. Wacker Chemie rechne wegen eines weiterhin schwierigen Geschäftsumfeldes für 2024 mit weniger Gewinn.Nach konjunktur- und energiepreisbedingt deutlichen Einbußen im vergangenen Jahr peile Unternehmenschef Christian Hartel nun einen Umsatz von 6,0 bis 6,5 Milliarden Euro an. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen solle zwischen 600 und 800 Millionen Euro betragen. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen lägen beim Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne, beim operativen Gewinn in der oberen Hälfte. 2023 seien der Erlös und das operative Ergebnis des MDAX-Konzerns - wie bereits bekannt - im Vergleich zum außergewöhnlich starken Vorjahr deutlich gefallen. Die Dividende sinke nun.Die Anteilseigner sollten 3,00 Euro je Aktie erhalten. Für das Geschäftsjahr 2022 hätten sie noch 12,00 Euro erhalten. Die Senkung komme allerdings keineswegs überraschend, da Wacker Chemie in der Regel rund die Hälfte des Nettogewinns aus dem fortgeführten Geschäft ausschütte. Der Überschuss sei im vergangenen Jahr um fast eine Milliarde auf 330 Millionen Euro abgesackt.Am Markt seien die immerhin etwas positiver als erwarteten Aussagen zum Geschäftsverlauf im ersten Quartal des laufenden Jahres gut angekommen und hätten für Auftrieb beim Aktienkurs gesorgt.Mutige können darauf setzen, dass sich die jüngste Erholung weiter fortsetzen wird, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Zur Absicherung sollte aber unbedingt ein Stoppkurs platziert werden. Hier biete sich die Marke von 88,00 Euro, kurz unter dem Mehrjahrestief bei 90,34 Euro an. (Analyse vom 12.03.2024)Mit Material von dpa-AFX