Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

147,60 EUR +0,58% (09.09.2022, 08:40)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (09.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie: Neuer Aufwärtstrend - ChartanalyseÜber gut zwei Wochen konsolidierte die Wacker Chemie-Aktie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) in einer Range zwischen ca. 144,15 EUR und 135,00 EUR seitwärts, bevor diese gestern nach oben verlassen werden konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie gestern schon mit einem Aufwärtsgap in den Tag gestartet und habe die Gewinne anschließend weiter ausgebaut. Erst am Widerstand um 148,70 EUR sei die Intraday-Kaufwelle dann zum Stehen gekommen. Per Tagessaldo sei die Aktie aber immer noch mit einem guten Plus von 2,72% aus dem Handel gegangen.Dank der gestrigen Gewinne in der Wacker Chemie-Aktie könnte es in dieser zu einem neuen Aufwärtstrend kommen. Würden sich die Bullen weiter durchsetzen, sollten Gewinne auf 156,55 EUR und potenziell sogar darüber hinaus folgen. Einfach werde es aber nicht, da sich den Bullen einige Widerstände entgegenstellen würden. Auch der Gesamtmarkt könnte die Aktie belasten. Sollten diese Faktoren zu nachgebenden Notierungen unterhalb von 135 EUR führen, wäre eine Verkaufswelle zum Jahrestief möglich. Ein weiterer Support sei zudem im Bereich von ca. 120 EUR zu finden. (Analyse vom 09.09.2022)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:147,30 EUR +2,72% (08.09.2022, 17:35)