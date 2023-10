Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

112,40 EUR -1,06% (27.10.2023, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

112,95 EUR +1,16% (30.10.2023, 08:50)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (30.10.2023/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Nachfrageschwäche, sinkende Preise und hohe Energiekosten würden schwer auf dem Chemiekonzern Wacker Chemie lasten. In Q3 2023 seien der Umsatz um 29% auf 1,52 Mrd. Euro und das EBITDA auf 152 Mio. Euro gesunken (Q3 2023: 457 Mio. Euro). Unterm Strich seien 34 Mio. Euro (Q3 2022: 259 Mio. Euro) hängengelieben. Im Gesamtjahr 2023 solle der Umsatz am unteren Ende der im Juli gesenkten Spanne von 6,5 bis 6,8 Mrd. Euro liegen. Das EBITDA solle 0,8 bis 0,9 Mrd. Euro (zuvor 0,8 bis 1,0 Mrd. Euro) erreichen. Der Druck auf die Aktie dürfte noch anhalten.Das Management rechne demnach noch nicht mit einer Trendwende. Den größten Umsatzrückgang habe es im Segment "Wacker Polysilicon" gegeben. Hier seien die Erlöse um 45% auf 342 Mio. Euro gesunken. Durch wartungsbedingte Kapazitätseinschränkungen habe es zudem einen negativen Sondereffekt gegeben. Regional sei es in Asien mit einem Minus von 33% auf nur noch 642 Mio. Euro am stärksten zurückgegangen. Grund: die deutlich geringeren Preise für Solarsilicium, die nach Schätzung der Experten überwiegend aus dem Geschäft mit China stammen würden. Das gehe zu Lasten der Profitabilität. Die EBITDA-Marge sei in Q3 auf 10% gefallen. In der ersten Jahreshälfte habe sie noch bei über 15% gelegen. Auf Basis der Unternehmensprognose solle die Marge im Gesamtjahr zwischen 12,3 und 13,8% liegen.Im Vorjahr habe die EBITDA-Marge noch über 25% gelegen - trotz der seit März 2022 stark gestiegenen Energiepreise. Aktuell gewinne aber die Diskussion um einen Industriestrompreis in Deutschland, der die heimische Wirtschaft wettbewerbsfähiger gegenüber Konkurrenten aus Ländern mit deutlich geringeren Energiekosten machen solle, an Fahrt. Noch sei offen, ob die Bundesregierung eine solche Lösung wirklich umsetze. Der Druck aus den energieintensiven Industrien verstärke sich aber mit jedem Tag. Durch den kräftigen Gewinnrückgang sei Wacker Chemie aktuell mit einem KGV von über 21 nicht günstig. Das KGV setze zudem voraus, dass das Geschäft im November und Dezember zumindest planmäßig verlaufe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: