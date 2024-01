Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (29.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Das Marktumfeld für Chemiekonzerne wie LANXESS, Covestro oder Wacker Chemie bleibe schwierig. Die gesamte Branche leide schon länger unter einer trägen Weltwirtschaft. Europa schwächele und der besonders wichtige Markt China leide unter einer Immobilienkrise. Dies spiegele sich nun in den Wacker-Zahlen für 2023 wider.So habe vor allem eine anhaltend schwache Nachfrage und ein Lagerbestandsabbau durch Kunden Wacker Chemie im vergangenen Jahr deutlich belastet. Der Umsatz sei im vergangenen Jahr um 22 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro gefallen, wie der MDAX-Konzern am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Davon seien 824 Millionen Euro als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) übrig geblieben - 60 Prozent weniger im Vergleich zum Rekordwert des Jahres 2022. Unter dem Strich habe Wacker voraussichtlich 330 Millionen Euro Gewinn gemacht. Im Vorjahr seien es noch 1,28 Milliarden Euro gewesen.Damit sei das Unternehmen leicht unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen geblieben. Wacker-Chemie-Chef Christian Hartel sei zuletzt im Herbst vorsichtiger geworden in puncto Geschäftsentwicklung und habe seither einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von 800 bis 900 Millionen Euro in Aussicht gestellt.Die Immobilienkrise in China bleibe ein Belastungsfaktor. Schließlich sei die Bauindustrie ein wichtiger Abnehmer für Wackers Polymere - verschiedenste chemische Verbindungen, die Basis etwa für Klebstoffe seien, aber auch in Bodenbelägen, Farben und Beton beigemischt würden, um Eigenschaften zu verändern.Angesichts des anhaltend schwierigen Marktumfelds sowie des angeschlagenen Charts sollte man derzeit bei Wacker Chemie nicht einsteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2024)Mit Material von dpa-AFX