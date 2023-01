Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

135,00 EUR +2,35% (26.01.2023, 10:01)



XETRA-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

134,40 EUR +2,79% (26.01.2023, 09:49)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



NASDAQ OTC-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (26.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Münchener Spezialchemiekonzern Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) hat das Jahr 2022 mit neuen Bestwerten abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach vorläufigen Berechnungen sei der Umsatz von 6,2 Mrd. auf rund 8,2 Mrd. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe sich sogar um mehr als ein Drittel auf etwa 2,1 Mrd. Euro erhöht. Auch unter dem Strich habe Wacker deutlich zugelegt: Das Jahresergebnis sei 2022 um mehr als die Hälfte auf knapp 1,3 Mrd. Euro gestiegen. Neben höheren Verkaufspreisen habe der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 )-Konzern von einem Sparprogramm profitiert. An der Börse habe Wacker Chemie damit nicht punkten können. Auf Wochensicht sei es für die Aktie um mehr als drei Prozent nach unten gegangen. Die Anfang Januar gestartete Erholungsrally sei damit erst einmal gestoppt worden.Was bei Anlegern nicht gut angekommen sei: Im vierten Quartal sei das EBITDA um fast 30 Prozent auf 360 Mio. Euro gefallen und habe damit deutlich die Analystenschätzungen von im Schnitt 421,5 Mio. Euro verfehlt. Der Betriebsgewinn im Gesamtjahr habe denn auch nur am unteren Ende der bisherigen Prognose von 2,1 bis 2,3 Mrd. Euro gelegen.Im vierten Quartal habe - wie in der gesamten chemischen Industrie - der Bestandsabbau der Kunden größeren Einfluss auf den Umsatz und Ergebnis gehabt, habe Wacker Chemie-Chef, Christian Hartel, erklärt. Das habe sich vor allem im Geschäft mit Silikonen bemerkbar gemacht. Zudem sei das Geschäft in China wegen der Corona-Restriktionen nicht wie erhofft gelaufen. Das habe zu zunehmenden Importdruck und sinkenden Preisen geführt. Auch mit Blick auf den aktuellen Geschäftsverlauf habe sich Hartel verhalten gezeigt. "Wir spüren mittlerweile in zahlreichen Anwendungsfeldern die Auswirkungen der sich abschwächenden Konjunktur auf das Bestellverhalten unserer Kunden. Bremsspuren sehen wir insbesondere im Baugeschäft, aber auch bei Siliconen für andere Branchen." Allgemein hätten viele Kunden ihre Bestände abgebaut und seien vorsichtig geblieben, so der Manager.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: