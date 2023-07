Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie: Hellt sich die Lage in der Branche auf? - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Wacker Chemie-Aktie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Die chemische Industrie in Deutschland sei derzeit wenig optimistisch für die wirtschaftliche Entwicklung. "Klar ist: Wir werden die Prognose aus dem Frühjahr revidieren. Leider nicht zum Positiven. Zum Ausmaß kann ich aktuell noch nichts sagen, und liegen noch nicht alle Zahlen vor", habe der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI), Wolfgang Große Entrup, dem "Münchner Merkur" gesagt.Die Produktion liege auf sehr niedrigem Niveau, der Branchenumsatz sei seit Monaten rückläufig und der Auftragsmangel mache den Unternehmen zu schaffen. "Wir sehen im deutschen Markt derzeit keinerlei Impulse, denken Sie nur an die anhaltende Konsum-Zurückhaltung bei den privaten Haushalten. Diese Risiken haben wir - ähnlich wie viele andere - unterschätzt." Am 21. Juli stehe die Halbjahres-Pressekonferenz des VCI an, bei der er Prognosen zur Branchenentwicklung veröffentliche.Auch laut Markus Mayer und Konstantin Wiechert von der Baader Bank dürfte das zweite Quartal sektorweit viel düsterer ausfallen als gedacht. Allerdings würden die Experten davon ausgehen, dass der Tiefpunkt dann aber auch erreicht sein dürfte, zumal der Lagerbestandsabbau zu Ende gehen sollte. Viele Branchenwerte seien unter diesen Umständen attraktiv bewertet, so die Experten. Daher biete es sich an, bereits nach frühzyklischen Unternehmen Ausschau zu halten und nach der Sommerpause einzusteigen. Zu diesen Frühzyklikern würden die Experten unter anderem den Spezialchemiekonzern Wacker Chemie zählen. Entsprechend würden die Analysten die Aktien weiterhin mit "buy" und einem Kursziel von 170 (aktuell: 132,93) Euro einstufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: