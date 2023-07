Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

138,75 EUR +1,65% (27.07.2023, 11:00)



Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

137,65 EUR +0,99% (27.07.2023, 10:44)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (27.07.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie: Gewinnwarnung gut verkraftet - AktienanalyseDer Chemiekonzern Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) hat seine Ziele für das Gesamtjahr deutlich zusammengestrichen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz solle statt 7 bis 7,5 Mrd. nur noch 6,5 bis 6,8 Mrd. Euro erreichen. 2022 seien es 8,2 Mrd. Euro gewesen. Beim EBITDA werde sogar mit einem Rückgang um mehr als die Hälfte 0,8 bis 1,0 (2022: 2,08) Mrd. Euro gerechnet. Zuvor hätten 1,1 bis 1,4 Mrd. Euro im Plan gestanden. Ausschlaggebend für die Prognosekürzung seien unter anderem ein andauernder Lagerabbau, Preisrückgänge sowie die anhaltend schwache Nachfrage in zahlreichen Anwenderbranchen, habe CEO Christian Hartel erklärt."Viele Marktexperten hatten für das zweite Halbjahr mit einer stärkeren Nachfrage gerechnet - eine Annahme, die auch Bestandteil unserer bisherigen Prognose war." Bislang sei aber - wie in der ganzen Chemiebranche - keine Erholung erkennbar. Die Zahlen zum zweiten Quartal würden entsprechend aussehen. Der Umsatz habe mit 1,75 Mrd. Euro um 19 Prozent unter Vorjahr gelegen, das EBITDA sei um 59 Prozent auf 255 Mio. Euro eingebrochen.Die Aktie bleibe dennoch auf Erholungskurs. Nach den Gewinnwarnungen von BASF, LANXESS und Co. hätten Anleger offenbar mit schlimmeren Nachrichten gerechnet. Auch für Analysten wie Markus Mayer von der Baader Bank sei der gesenkte Jahresausblick nicht überraschend gekommen. Seine Schätzung entspreche bereits dem Mittelwert der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis, so der Experte. Gespräche mit vielen Investoren in den vergangenen Tagen hätten zudem gezeigt, dass die inoffiziellen Erwartungen für das Betriebsergebnis in diesem Jahr schon unter einer Mrd. Euro gelegen hätten. (Ausgabe 29/2023)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: