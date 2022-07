Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (19.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Der Münchner Konzern sei operativ sehr gut unterwegs. Dennoch sei die Wacker Chemie-Aktie zuletzt deutlich zurückgefallen. Sie habe innerhalb von drei Wochen rund ein Drittel an Wert verloren. Die Gaskrise belaste auch den Aktienkurs des Spezialchemiekonzerns deutlich. Am 27. Juli lege Wacker Chemie die Zahlen vor. Angesichts der bisher guten Geschäftsentwicklung könne man davon ausgehen, dass die Prognose erhöht werde. Die heftige Korrektur der letzten Wochen biete daher möglicherweise eine interessante Einstiegschance, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Lloyd Fonds, CANCOM und Pferdewetten.de befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: