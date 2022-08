Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Chemiewerte würden am heutigen Donnerstag zu den Top-Performern in den deutschen Aktienindices gehören. Im DAX seien Covestro mit einem Plus von 1,7 Prozent und BASF mit plus 1,6 Prozent die beiden Top-Gewinner. Und auch im MDAX seien die Chemiewerte ganz vorne: Wacker Chemie, Evonik und LANXESS seien die Top-3-Werte am Vormittag.Im Fokus stehe ganz klar die Aktie von Wacker Chemie, die derzeit 1,9 Prozent gewinne. Ein Großauftrag für den Solarzellen-Hersteller Meyer Burger habe am Donnerstag positiv auf Wacker Chemie durchgeschlagen. Händler würden darauf verwiesen, dass die Nachricht positiv sei für die ganze Wertschöpfungskette der Branche - und damit auch den Polysilizium-Hersteller, dessen Papiere im frühen Handel um zwei Prozent angezogen hätten. Die Papiere von Meyer Burger dagegen hätten um zwei Prozent nachgegeben. Das Unternehmen habe auch Quartalszahlen vorgelegt, die finanziell von Investitionen in die Produktion geprägt gewesen seien.Meyer Burger habe in den USA einen Großauftrag des Solarprojekt-Entwicklers D.E. Shaw Renewable Investments an Land gezogen. Dieser bedingt zusätzliche Investitionen in Kapazitäten, Börsianer hätten aber auch positive Schlüsse für Polysilizium-Lieferanten gezogen. Erst kürzlich habe Meyer Burger eine Liefervereinbarung mit dem Waferhersteller Norwegian Crystals verkündet. Angesichts der Aussage, dass das zur Herstellung verwendete Polysilizium aus europäischer und amerikanischer Produktion stamme, liege wohl Wacker Chemie als Lieferant nahe. Wahrscheinlich sei auch das notwendige Siliziummetall aus dem Verbund von Wacker, habe es von einem Händler geheißen."Der Aktionär" hat die Aktie von Wacker Chemie erst vor Kurzem zum Kauf empfohlen. Anleger bleiben weiter an Bord - auch Neueinsteiger können noch zugreifen, so Marion Schlegel. Laufe alles nach Plan, seien mittelfristig Kurse im Bereich von 200 Euro möglich. (Analyse vom 18.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: